温州日报 2026-10-20 07:57:00

10月19日，市委市政府召开会议专题研究水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设工作。

温州网讯 10月19日，市委市政府召开会议专题研究水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”建设工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，抢抓机遇、乘势而上，高标准、高质量、高效能推进“六张网”建设，加快构建现代化基础设施体系，为做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

会议听取我市“六张网”谋划、储备、建设，以及重点县（市、区）水网项目规划布局情况汇报，研究部署下阶段重点工作。

会议指出，“六张网”建设是扩大有效投资、重塑竞争优势的制胜之钥，是增进民生福祉、提升城市能级的必由之路，是统筹项目攻坚、创新发展模式的破局之举。要坚持规划“一盘棋”，融入全国、全省战略布局和整体规划，谋深谋实一批“多网协同、软硬协同、场景协同”融合型项目。要坚持决策“一本账”，尽力而为、量力而行，坚决守牢底线，算清成本账、流量账、长远账，更好促发展、惠民生、保安全。

会议强调，要坚持“一网一策、一网一图”，统筹好当前与长远、局部与全局、建设与运营，确保谋一项、建一项、成一项。要聚焦安全韧性，建设更高水平的温州水网，推进重大水利工程补短板、除隐患，加强水网项目谋划储备，以多网融合提升整体调控能力。要聚焦绿色低碳，建设更坚强的新型电网，推进“源网荷储”和产业配套发展，健全充电设施网络，确保电力送得出、配得优、用得好。要聚焦算电协同，建设更具竞争力的算力网，强化绿色低碳算力项目建设，引育并举做强算力产业集群，赋能各领域智能化转型，加快打造人工智能创新发展先行市。要聚焦天地一体，建设更泛在的新一代通信网，深化“通感一体”技术应用，高标准建设低空“先飞区”。要聚焦民生有感，建设更安全的城市地下管网，以城市更新行动为抓手，统筹推进地下管网更新改造、管网衔接和运营维养。要聚焦畅通循环，建设更高效的物流网，加快推进温福高铁等重大项目，巩固加密精品航线，大力发展多式联运，提升通关便利化水平，培育壮大物流市场主体。

会议要求，要完善工作机制，突出条块联动、多跨协同，加强规划衔接、政策落地，形成“实施一批、前期一批、储备一批、谋划一批”的滚动攻坚态势，推动“六张网”重点项目快落地、快建设、快见效。

市领导张文杰、陈应许、李宁、王振勇、黄阳栩、崔波、郑建忠参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府专题研究“六张网”建设工作

加快构建现代化基础设施体系 有力支撑做强“一圈一极一中心”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com