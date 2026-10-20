《焦点访谈》曝光东光县危化品“黑窝点”；村民担心：“炸了的话，两个村全没有了”，村支书回应危化品溢出：没事，习惯了

央视新闻 2026-10-20 09:00:58

可是近期，有观众向《焦点访谈》反映，在河北省沧州市东光县的小祃（mà）口村，就有不少从事危化品勾兑储存的“黑窝点”“小作坊”在大规模运转。

危化品生产、储存、经营有着极其严苛的安全、环保硬性门槛，但现实中受利益驱动，部分地方非法小化工屡禁不止，重大安全风险与环境污染隐患交织，如同把不定时炸弹安在了家门口。

今年2月国务院安委会办公室专门部署安全生产“打非治违”工作，要求深入排查非法从事生产、存储、经营危化品的“黑窝点”“小作坊”，严查未经许可或超许可范围生产、经营危化品等行为。

可是近期，有观众向《焦点访谈》反映，在河北省沧州市东光县的小祃（mà）口村，就有不少从事危化品勾兑储存的“黑窝点”“小作坊”在大规模运转。

根据线索，记者来到河北东光县秦村镇小祃口村，在岔路口，就看到不少危化品大罐车进进出出。

记者跟着一辆大罐车行驶，远远就看见一些高高矗立在村里的大型储存罐。进村后，这辆车停在了一家名为“东光县凯佳化工有限公司”门口，接着又出现了几辆大罐车，上面赫然标有“甲醇”“乙醇”“易燃液体”“爆”“燃”“危险品”等警示字样。

在村子里，记者发现竟还有7家化工企业，其中，除了另一家名为“东光县天润化工贸易有限公司”之外，其他几家都没牌子；而这些厂子都大门紧锁，大罐车出入时才打开，速开速关。他们对陌生人极其警觉，记者在门外稍作停留，立马就出来盘问。

这些化工企业到底是做什么的呢？记者了解到，大罐车拉来的大都是所谓的“甲醇副产”，也就是煤制甲醇等生产、精馏过程产生的废弃的副产混合物，也叫“粗醇”“杂醇”“低度醇”等等，属于危险化学品，它们大都来自内蒙古、山西等地一些煤化工企业。那么，这些化工企业要用“甲醇副产”干什么呢？

河北沧州东光县某化工企业负责人：我们这边做化工的特别多，做烧火油。

所谓做“烧火油”是指用“甲醇副产”等废料勾兑成不同客户所需的不同热值的醇基燃料，然后卖到各地饭馆做炉灶燃料，或卖到粮站做烘干燃料等，这就是村里这些化工企业的主要买卖。

甲醇属于国家特别管控的20种危化品之一。那么，像小祃口村这些化工企业勾兑甲醇副产物的行为合法吗？有危害吗？

中国安全生产科学研究院、应急管理部危险化学品安全研究中心特聘教授 王如君：在村里进行勾兑，本身就是一种危险化学品生产行为，属于非法勾兑生产。甲醇副产物具有高毒性，长期吸入可能致癌、致畸、致突变，对民众的长期健康都有影响，对环境有危害。

记者发现，村里这几家化工企业储存的危化品体量极大，每个厂区都有不少立式、卧式大罐子，多的达二三十个；仅以“天润”化工为例，单罐容量为500立方的立式储存罐就有20多个，其中标明“甲醇”的立式罐体至少就有5个，近2000吨。按照《危险化学品重大危险源辨识》国家标准（GB 18218—2018）相关规定，危险化学品储罐的实际存在量按设计最大量确定，储存甲醇达到或超过500吨，即构成重大危险源。

记者发现，这些化工企业还会打着所谓“普货”“一般化工”的旗号，把储存罐上的标志伪装成“冷媒剂”“防冻液”等非危化品字眼逃避监管，而实际储存则仍是危化品。

小祃口村，离383省道不足一公里，常住人口六七百人，但干着非法储存且勾兑危化品的化工企业就有8家，有的与民宅仅隔着一条街巷，有的甚至只有一墙之隔。村民说，这种状况已有十多年了，其危害让人苦不堪言。

除了对身体健康和生存环境的影响，这些或固定或流动的安全风险，让生活在这里的村民更担心。有村民担心“炸了的话，两个村全没有了”。

村民的担心也不是空穴来风，近几年当地化工企业火灾事故时有发生。

虽然存在种种安全隐患，记者发现，眼下村里竟还正在新建危化品储存罐。

王如君：甲醇副产物易燃，一旦发生事故，火灾、爆炸、泄漏、中毒危险性太大了。着火以后很难扑救，甲醇的火不能简单用水扑，它扑不灭。整个村里都火烧连营了，就可能会群死群伤，它危害了老百姓的安全。

那么，这些危害村民的化工企业为什么会建在村子里呢？记者去找村委会，可连着好几天都是大门紧锁。再三打听，得知村支书平常总待在凯佳化工厂区里，这是怎么回事儿呢？

河北沧州东光县秦村镇小祃口村村民：村里的厂子都是村支书一家子的，别人也没办法，人家一家子兄弟七个化工企业，别的一户化工企业是村主任的，这个别人挡，你也挡不了。

情况果真如此吗？记者前往凯佳化工找村支书。企业负责人告诉记者村支书回东光县城了，明天8点来上班。第二天，记者又来到凯佳化工找村支书，正好碰到他进门。

记者随之进入凯佳化工院内，看到在储存罐旁边虽然有“易爆、有毒”“危险废物”等相关提示，但灌装处仍有刚刚泄漏出来的危化品。

面对记者问到存在危化品溢出来的安全隐患，当地村支书却说：“没事，常事，习惯了。”

对于村子里的安全隐患，村支书似乎并不在意。那么当地职能部门东光县应急管理局又是如何对待的呢？

在县应急局记者了解到：小祃口村的8家化工企业中，有5家没有可“储存经营”的危险化学品经营许可证，属于典型的非法储存危化品。而包括凯佳化工在内的另外3家，虽有可“储存经营”的危险化学品经营许可证，但却是严重“超量超标超范围”储存。

那么，这3家化工企业是怎么在2017年以后拿到危化品经营许可证的呢？

河北沧州东光县应急管理局行政审批负责人告诉记者，批储存证需要备案证、立项备案、规划证。按照审批危化品经营许可证的负责人所说，记者随后来到了东光县自然资源和规划局了解情况。

河北沧州东光县自然资源和规划局工作人员：小祃口村我们一直没有批过规划，没有做过规划审批。

那么，小祃口村这几家化工企业有没有通过建设项目的备案立项呢？记者又到东光县发改局进行了解。

河北沧州东光县发展改革和科学技术局行政审批人员：甲醇罐子我们批不了，我们这没有化工园区，拿不下化工园区的指标，好多地方涉及可耕地、农地，都不可以建东西，只能老百姓种地用。

那么，当地应急局为什么会在小祃口村这三家化工企业没有办理一系列相关手续的情况下，却为他们办理了“有储存经营”的危险化学品经营许可证呢？

河北沧州东光县应急管理局行政审批负责人：2018年凯佳化工办经营许可证的时候，是跟河北省应急管理厅申请批的，河北省厅给下的文，说这些个怎么办，特殊的这么一类，只办了一批。

记者在东光县进行了十几天的调查，发现像小祃口村这样的违规违法情况并非个例。同属秦村镇的大祃口村、镇店孙村等五六个村，也有不少这样的危化品工厂，违法情形大同小异：化工企业有的与村民家紧挨着，有的以净水公司之名直接戳在基本农田里，还有的就在学校旁边。

甚至，不仅是秦村镇，还有相邻的大单镇，以及383省道沿线等，危化品工厂和大罐车随处可见，工厂周边空气刺鼻，河水黑臭，环境污染严重。那么，东光县这么多化工企业，有没有经过有关部门的审批呢？

河北沧州东光县发展改革和科学技术局行政审批人员：涉及化工类的项目批不了，东光没有化工园区用地。

这些在东光县的大规模违规违法行为，早有群众多次投诉举报。其中，2025年12月就有群众给中央生态环境保护督察组反映：“秦村镇、大单镇和灯明寺镇的一百多家化工企业无手续，储罐存放的烧火油是化工危废，383省道附近有异味。”但当地给出的回复，却是“不属实”。今年5月1日开始施行的危险化学品安全法，要求对危化品实施全链条监管，管理是越来越严格。可东光县这些化工企业为什么还能继续违法经营呢？

河北沧州东光县应急管理局行政审批人员：东光县不让取缔，按正规他们化工厂是搬走的，为了给县上纳税，县上不让走，没办法，县上还想要这个税收。

这些非法勾兑存储危险化学品的企业长期存续并非偶然，一边是国家三令五申，要求坚决打掉危化品非法黑窝点；另一边，是有些地方对显而易见的安全隐患监管缺失，防线失守。安全生产没有“选择题”，村庄也不是化工区。对于这类非法加工存储危化品的行为，不仅要查清企业违法事实，彻底消除重大安全隐患，更要倒查背后监管失守、审批失范的问题，厘清责任、严肃追责。

来 源：央视新闻

原标题： 《焦点访谈》曝光东光县危化品“黑窝点”；村民担心：“炸了的话，两个村全没有了”，村支书回应危化品溢出：没事，习惯了

本文转自：温州新闻网 66wz.com