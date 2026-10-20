超107万亿元，前三季度经济运行看点多

人民日报海外版 2026-10-20 09:00:58

国家统计局10月19日发布的数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值(GDP)1071071亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。

国家统计局10月19日发布的数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值(GDP)1071071亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。

在国新办当日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、副局长毛盛勇表示，前三季度，各地区各部门加大宏观政策调节力度，着力深化改革开放，因地制宜培育壮大新质生产力，有效化解风险隐患，国民经济顶住压力保持平稳运行，呈现动能向新、结构向优的发展态势。

增速在全球主要经济体里保持领先

毛盛勇表示，今年前三季度，中国经济运行总体平稳。

“从经济增长来看，前三季度国内生产总值超过107万亿元，同比增速为4.6%，符合全年经济预期增长目标。”毛盛勇说。根据一些国际机构的预测，4.6%的增速在全球主要经济体里保持领先。

从增量来看，前三季度经济增量达到了5.7万亿元，是过去五年里最大规模的增量。从三季度月度指标来看，9月份多数指标比7月份、8月份都有所改善。

“从三季度来看，中东冲突导致国际原油价格上涨，对全球经济增长的影响比二季度有所加大，因此一些国际机构对主要经济体三季度经济增长的预测总体低于二季度，但是中国经济三季度增速比二季度还回升了0.2个百分点，来之不易、难能可贵。”毛盛勇说。

看具体指标。就业方面，前三季度，全国城镇调查失业率均值为5.2%，和上年同期持平。9月份，城镇调查失业率比8月份回落了0.1个百分点。近期交通运输业等行业从业人员的数量有所增加。

价格方面，受能源价格上升影响，全球通胀压力有所上升。“但前三季度中国居民消费价格(CPI)总体保持温和上涨，同比上涨0.9%。而且今年以来，月度涨幅都在1%左右的水平，比较稳定。前三季度，扣除能源和食品价格以后，核心CPI上涨1.1%，这是很不容易的。”毛盛勇说。

国际收支方面，前三季度货物贸易总额同比增长18.8%，规模创历史同期新高。外汇储备连续6个月稳定在3.4万亿美元以上，人民币汇率稳中有升，前三季度人民币对美元累计升值4.3%左右。

在复杂环境中保持了向新向优的发展势头

“今年以来，我国加快建设现代化产业体系，加快推动新旧动能接续转换，中国经济在复杂环境中保持了向新向优的发展势头，高质量发展取得新的成效。”毛盛勇说。

创新驱动成效突出。毛盛勇介绍，今年以来，关键领域的创新成果密集涌现和应用；科技成果加速向产业端转化落地，人工智能、新能源、新材料等新赛道产业持续保持高增长，创新驱动对经济发展的支撑作用持续增强。工业新动能对工业增长的贡献率逐季提升，前三季度新动能的贡献超过五成。

经济结构继续优化。前三季度，内需拉动起主导作用，对经济增长的贡献率超过七成，其中，最终消费支出贡献率接近五成。制造业增加值占GDP的比重为25.7%，比上年同期提高了0.6个百分点，实体经济的根基进一步巩固。生产性服务业加快发展，对制造业转型升级发展支撑作用不断强化，现代服务业保持良好发展势头，增加值占整个GDP的比重不断提升。

绿色转型态势良好。新型能源体系加快构建，前三季度，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电占比达到36.8%，比上年同期提高了0.9个百分点。绿色贸易擦亮出口“新名片”，新能源汽车国内零售渗透率连续6个月超过60%。1—8月份中国新能源乘用车在全球市场占比超过六成。全球每卖出5台新能源乘用车就有3台来自中国。

对外开放纵深推进。面对外部环境复杂变化，我国坚定不移扩大高水平对外开放。前三季度，进出口都保持较快增长，且进口增速总体快于出口，贸易平衡发展取得了积极成效，也为世界经济增长作出了贡献。

积极因素不断累积

今年，中国经济预期增长目标为“经济增长4.5%—5%，在实际工作中努力争取更好结果”。毛盛勇表示，前三季度经济运行表现有利于实现全年经济发展目标，特别是增长目标顺利实现。具体有利因素表现在几方面——

经济稳定运行的基础扎实。前三季度经济增长达到4.6%，在全球主要经济体里保持领先，速度和全年经济增长预期目标相适应、相吻合。此外，物价、就业、收入、国际收支等指标也总体保持在比较平稳的状态。“前三季度经济平稳运行，为全年目标顺利实现打下良好基础。”毛盛勇说。

多数经济指标走势向好。今年三季度比二季度GDP增速回升0.2个百分点。从三季度来看，石油链相关产业明显改善。“石油链相关产业主要就是原油开采、石油加工、化工，这3个行业在三季度都有明显改善和回升，这一方面是政策优化，另一方面是产业竞争力进一步彰显。”毛盛勇说。此外，9月份规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、进出口数据、服务业生产指数，都比8月份表现更好。

经济运行积极因素增多。前三季度，新动能持续保持快速增长势头，中国外贸强大韧性持续彰显，市场预期改善。“从9月份来看，制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双回到景气区间，说明整个市场预期在改善，积极因素在增多。”毛盛勇说。

“从前三季度看，经济平稳运行、向新向优的特点明显，同时推动经济平稳运行、高质量发展的积极因素在不断累积增多，实现全年经济增长预期目标是有坚实支撑的。”毛盛勇说。

来 源：人民日报海外版

原标题： 超107万亿元，前三季度经济运行看点多

记者 廖睿灵

本文转自：温州新闻网 66wz.com