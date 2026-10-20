新华社 2026-10-20 09:00:58

法国巴黎等多座城市19日夜间至20日凌晨实施局部宵禁，以防骚乱重演。

法国巴黎等多座城市19日夜间至20日凌晨实施局部宵禁，以防骚乱重演。

巴黎共和国广场和莱阿勒购物中心17日发生严重打砸抢烧事件，被列入宵禁范围。此外，巴黎警察局还宣布部分地区禁止集会。

法国东南部城市里昂、北部城市里尔、南部海滨城市尼斯等地也宣布实施局部宵禁，其中里尔和尼斯的宵禁只适用于未成年人。法国第二大城市马赛19日12时至20时禁止一切公共集会或示威活动。

法国17日爆发全国性示威，遍及巴黎、里昂、里尔、马赛、波尔多、斯特拉斯堡等多座城市。法国政府估计，全国约55万人参加示威，组织方则称人数达到80万。部分城市的示威活动演变为暴力冲突。巴黎多处出现焚烧车辆、打砸商铺等乱象，里昂旅游局一分支机构当天遭纵火和抢劫，马赛、里尔的市政厅遭抗议者闯入和破坏。

据政府统计，法国全国至少3000家商铺遭劫掠。

法国媒体报道称，部分工会和学生组织将下一次全国性抗议日期定在11月5日。参与17日示威的部分活动人士称，会在10月24日再次举行示威。

中国驻法国使领馆19日再次提醒来法中国公民进一步提高风险防范意识，密切关注当地形势，远离游行示威地区。

来 源：新华社

原标题： 法国多城实施局部宵禁防止骚乱重演

记者 乔本孝

本文转自：温州新闻网 66wz.com