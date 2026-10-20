中国新闻网 2026-10-20 09:00:58

19日是爱知·名古屋亚残运会开幕后的首个比赛日。在举重赛场，崔哲摘得本届亚残运会中国代表团首金，郭玲玲刷新世界纪录。

19日是爱知·名古屋亚残运会开幕后的首个比赛日。在举重赛场，崔哲摘得本届亚残运会中国代表团首金，郭玲玲刷新世界纪录。

崔哲当天在三次试举中均出色发挥，夺得女子41公斤级冠军，为中国队摘得本届亚残运会首金。同时，她个人也实现连续五届亚残运会夺金。崔哲在第三次试举中挑战120公斤并成功举起，将在巴黎残奥会创造的119公斤个人最佳成绩再度提升。崔哲在赛后说，“我其实是外表看起来比较柔弱，但是力量都是在内心。”

郭玲玲夺得举重女子45公斤级冠军并以126公斤打破世界纪录。赛后她表示，只要身体条件和竞技状态允许，一定会登上2028年洛杉矶残奥会的赛场，“对此我非常有信心”。

陈柳巽摘得举重男子49公斤级铜牌，为中国队获得本届亚残运会首枚奖牌。

当日中国游泳队捷报频传，交出14金12银6铜的成绩单，打破多项赛会纪录，并在多个项目中包揽前三名。

轮椅击剑项目当天产生4枚金牌，全部归属中国队，仲赛春、秦本军分获男子花剑个人A级、B级冠军，辜海燕、康苏包揽该项目女子两项冠军。李慧玲、王小梅分别赢得场地自行车女子C4-5级1000米个人计时赛、女子C1-3级3000米个人追逐赛金牌。

在田径赛场，何珊珊以4分41秒19打破女子1500米T11级赛会纪录夺冠，米娜摘得女子铁饼F37/F38级金牌。

集体项目中，中国轮椅女篮以109:20战胜老挝队；女子坐式排球队3:0击败伊朗队。中国盲人门球女队1:0战胜日本，中国男队9:4击败韩国。

来 源：中国新闻网

原标题： 亚残运会首日：崔哲获中国代表团首金 郭玲玲刷新世界纪录

记者 朱晨曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com