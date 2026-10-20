央视新闻 2026-10-20 09:00:59

国家税务总局10月19日集中曝光3起税务部门纠治“开票经济”涉税问题案件。

国家税务总局10月19日集中曝光3起税务部门纠治“开票经济”涉税问题案件。

国家税务总局驻上海特派员办事处核查发现江西南昌经济技术开发区违规引入开票公司搞“开票经济”。

经查，2020年，南昌经济技术开发区管委会通过税收返还方式，引进芝麻开门电子商务有限公司，并约定“年实现开票金额预计10亿元，缴税不低于1000万元”。2020年以来，芝麻开门公司利用负责邮政代开发票信息系统开发及运维之便，违规代开发票金额达43.4亿元，其中违反江西省税务局关于代开发票品目限制的规定开具砂石、水泥、混凝土等品目发票5.9亿元，并获取地方财政奖补合计2407.51万元。目前，对芝麻开门电子商务有限公司涉税违法行为，国家税务总局驻上海特派员办事处督促南昌经济技术开发区税务局在暂停其开票的同时，下发《税务事项通知书》，责令其限期缴纳税款560.35万元；指导赣江新区税务局稽查局开展立案查处，督促对该公司涉嫌违法犯罪行为移送相关部门处理。对基层税务机关及税务人员放任失管等违规违纪行为，江西省税务局党委已责令赣江新区税务局党委作出书面检查，对南昌经开区税务局党委予以通报，对时任南昌经开区税务局党委书记、局长徐某等24人分别给予撤销党内职务、撤职、执法过错责任追究等处理。同时，南昌市纪委正在对南昌经济技术开发区在该案中涉嫌违规违纪行为的相关人员进行查办。

国家税务总局南宁市税务局核查发现广西南宁轩鹏农业发展有限公司通过虚构贸易“循环开票”造成国有企业重大经济损失。

经查，2023年至2025年，广西南宁轩鹏农业发展有限公司（以下简称“轩鹏公司”）利用虚假资质获得多个地方国企的生猪购销业务，并依托国企合同“背书”和盗用屠宰证等手段，提供虚假资料，骗取数电发票额度，累计对外开具发票金额近88亿元，同期取得发票金额约22亿元，绝大部分购销业务均为虚假的生猪交易。经过实地核查，证实由轩鹏公司出售生猪给地方国企，地方国企转售给广西一品担食品有限公司（以下简称“一品担公司”，该公司由轩鹏公司实际控制），一品担公司再出售给轩鹏公司，形成虚假的贸易循环。轩鹏公司在合作初期刻意营造业务真实、资金及时回笼、稳定获利的“样板交易”，取得地方国企信任。正常开展稳定合作后，编造“急需预付生猪采购款项，保证生猪货源供应”等虚假事由，诱使地方国有企业向银行贷款，用以提前支付采购货款，并将资金挪作他用。而一品担公司编造“公司账户临时受限”等虚假理由，拖欠当地国企相应货款。轩鹏公司金融风险暴露后，公司实际控制人覃应宁失联逃往境外，造成参与相关交易的多家国有企业巨额资金无法收回。其中一家经济损失就高达6000万元。目前，税务部门已对轩鹏公司以及参与环开的一品担公司立案查处并暂停发票使用，公安部门正对轩鹏公司及其实控人的涉嫌违法犯罪行为进行侦办。

国家税务总局红河州税务局稽查局依法查处以李虎森为首的犯罪团伙虚开增值税发票骗享财政补贴案件。

经查，2023年至2024年，以李虎森为首的犯罪团伙在云南红河州成立森茂红河电子有限公司，在无真实业务的情况下，虚开增值税专用发票24份、接受虚开增值税专用发票20份，虚开发票价税合计2739.97万元。其在不具备投资能力的情况下，通过虚假投资，虚增投资规模，伪造业务假象，骗享地方政府生产设备购置补贴相关政策，累计骗补1000万元。2025年9月，税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规规定，对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计199.14万元的处理处罚决定。2026年3月，蒙自市人民法院一审宣判，团伙主犯李虎森犯合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑14年4个月，并处罚金45万元。

“开票经济”是违规招商引资和“内卷式”竞争的突出表现形式之一。较为典型的是不法分子通过空壳企业虚开发票骗享财政奖补、关联企业之间“相互开票”“循环开票”等方式人为做大销售规模，造成“数字繁荣”假象。这不仅直接破坏经济税收秩序，造成国家重大损失，还严重扰乱公平竞争的市场环境，阻碍全国统一大市场建设。

国家税务总局相关负责人表示，广大经营主体应坚持合规经营、诚信纳税，依靠真实业务与合规管理实现长远发展。税务部门将进一步增强“甄别力”，提高“精准度”，打好“组合拳”，在保障企业正常生产经营开票需求的同时，深入推进常态化科学精准纠治“开票经济”，规范经济秩序，推动实现标本兼治，促进经济更好实现实实在在的增长。

来 源：央视新闻

原标题： 税务部门公布3起纠治“开票经济”涉税问题相关案件

记者 李厦

本文转自：温州新闻网 66wz.com