平阳昆阳镇用“加减乘法”交出数字经济答卷

温州日报 2026-10-20 09:24:55

温州企业时隔14年再度捧回浙江省政府质量奖；一亩地长出了四亩的产出；超十亿元的外资项目，仅用一年时间主体结顶……近日，随着平阳县昆阳镇城北数字经济产业园8个项目集中开工，这座千年古邑在产业走向数字化的道路上，用一次又一次的精密“运算”找到发展“答案”。

温州网讯 温州企业时隔14年再度捧回浙江省政府质量奖；一亩地长出了四亩的产出；超十亿元的外资项目，仅用一年时间主体结顶……近日，随着平阳县昆阳镇城北数字经济产业园8个项目集中开工，这座千年古邑在产业走向数字化的道路上，用一次又一次的精密“运算”找到发展“答案”。

做“加法”

提升产业质效，跑出外资速度

产业的突围，既要龙头引领的高度，也要项目落地的速度。

昆阳产业的智慧“高度”，由浙江一鸣食品股份有限公司标注。7月22日，一鸣被授予“浙江省政府质量奖”，这是平阳首次斩获浙江省质量领域最高荣誉，也是温州企业时隔14年再度捧回该奖项。

走进一鸣总部大楼的数字控制中心，大屏幕上实时滚动着全国各地门店的数据，从奶牛的存栏数到牛奶的运输流程以及门店的实时画面，均一目了然。“从‘牛肚子’到‘人肚子’，一盒鲜奶的旅程不超过24小时，我们公司从2013年开始就将‘数字科技’和‘产品质量’进行了绑定。”该公司一位负责人表示，一鸣首创从育种到餐桌的全链条智慧质量管控体系，实现“智能要货、柔性生产、精益排产、敏捷配送”高效协同。

昆阳数字经济的“速度”，则体现在温州美阳智能制造有限公司生产线建设项目上。该项目投资主体为总部位于纽约的蓝鸟海外仓，产品主要供给其美国海外仓销售，项目总投资超十亿元，将于今年11月结顶，建成后可年产12000吨可降解环保材料制品，是昆阳数字商务板块的代表项目。项目推进之初，原有地块控规与工业厂房建设需求不相匹配，土地用途无法直接用于项目建设。为此，昆阳迅速组建专项服务专班，联动自然资源、住建、生态环境等多部门协同推进控规调整，项目从控规调整到主体结顶，仅耗时一年。“乡镇和职能部门不是等着我们找上门反映问题，而是主动靠前走访服务，提前预判化解风险，遇到难题随叫随到。”美阳项目现场负责人黄茂越深有感触。

本土龙头与外来项目双向发力，标杆企业拉高产业高度，营商环境托举落地速度，共同撑起昆阳产业发展的四梁八柱。

做“减法”

减掉低效空间，置换发展效益

作为寸土寸金的县城，昆阳镇过去一段时间持续加快城市化进程、提升人居环境，聚力建设“幸福昆阳”。昆阳镇深刻意识到，人气的聚集离不开城市化支撑，更需要产业化托底，必须两手齐抓、协同共进。于是，昆阳果断做发展“减法”，对老旧空间进行改造，把资源、空间、精力向产业发展倾斜。

低效用地的再开发，就是昆阳拓展产业空间的关键一招。今年，温州子久茶文化有限公司温州黄茶产业园项目提前3个月开工，是该镇低效用地改造再开发的鲜活案例。项目启动时县级层面出面协调，以“空间换地”政策先行审批，容积率从1.37跃升至5.32，建筑面积从2.2万平方米增至9.3万平方米。同等土地上，一亩地长出四亩地的产出。截至9月底，昆阳完成工业用地保障310亩，老旧工业区改造30亩。

“子久黄茶产业园属于农业相关项目，我们在申报阶段就专门梳理准备农业板块配套材料，主动对接政策，让项目能够叠加享受农业领域相关惠企政策。”昆阳镇经济发展办公室一位负责人说道。

除低效用地再开发之外，昆阳还在服务体系上做文章。依托腾退释放的发展空间，新质生产力加快集聚。全年招引新质生产力企业38家，培育准国家高新技术企业1家、省级科技型中小企业3家。同步抓实招大引强、聚才引智，成功招引落地亿元制造业项目9个，其中10亿元以上项目3个，数量位列全县第一。近年来，昆阳镇第三产业市场主体总量突破2.7万家，创成全市首批现代服务业创新发展区，获评省级数字生活新服务特色镇。

做“乘法”

产业集聚增效，放大发展效能

今年9月，集中开工的城北数字经济产业园，把集约高效的开发逻辑落实到实处。8个项目共占地130亩，是从近五年100多个意向主体中优选出来的。园区对地块、布局、总平设计一体化统筹，施工配套共建共享。

“零星供地的园区，常见痛点是这栋建好了、那栋还没动工，互相无法衔接。我们提前掌握地块形态，内部道路、红线划分都提前协调，让每家企业的总平互相配合。”昆阳镇一位负责人介绍道。企业之间自发形成产业微循环，包装新材料企业就近供给配套，数据线企业为智能锁厂家提供零部件。

更高的容积率标准，树立起严苛的准入门槛。城北片区重点承载高新制造、优质轻工产业，如温州森萨特厨具布局跨境电商OPC基地、金瑞祥深耕金属文化制品、钮曼携手海外合作方攻坚智能锁赛道……

“我们选择在城北数字经济产业园布局OPC基地，就是看中周边的资源禀赋。希望依托自有跨境电商体系，打通研产供销，共享资源服务青年创业者，打造跨境电商青创社区。”温州森萨特厨具科技有限公司负责人表示。

事实上，昆阳的产业培育不止城北一隅。近年来，该镇坚持错位布局、集聚发展思路，加快推进城南智慧塑包产业园、城西智能健康产业园建设，谋划打造城东低碳产业园，构建以“东南西北”四大产业集聚区为主轴的环城市产业体系。此外，从乔治白创梦工厂，到没有围墙的创业园——鸣山，再到城北数字经济产业园，一条“孵化器—加速器—产业园”层层递进的培育链条已逐步成型。一片约3.82平方公里的发展板块，深耕电子信息、生命康养等赛道，串联科创智造走廊，辐射带动平阳全域乃至浙南区域产业迭代升级。

来 源：温州日报

原标题： 寸土寸金，如何“运算”突围？

——昆阳镇用“加减乘法”交出数字经济答卷

记者 黄伟 平阳融媒记者 蔡玲珑

本文转自：温州新闻网 66wz.com