新华社 2026-10-20 09:00:59

记者19日从2026年中国金鸡百花电影节发布会上获悉，今年电影节将于11月6日至10日在福建厦门举办。会上发布了第39届中国电影金鸡奖评委会提名名单，《万桐书》《飞行家》《南京照相馆》《给阿嬷的情书》《密档》《震耳欲聋》《镖人：风起大漠》获提最佳故事片。

记者19日从2026年中国金鸡百花电影节发布会上获悉，今年电影节将于11月6日至10日在福建厦门举办。会上发布了第39届中国电影金鸡奖评委会提名名单，《万桐书》《飞行家》《南京照相馆》《给阿嬷的情书》《密档》《震耳欲聋》《镖人：风起大漠》获提最佳故事片。

申奥、西尔扎提·牙合甫、吴天戈、郑大圣、蓝鸿春提名最佳导演。《震耳欲聋》《密档》《10间敢死队》《群星闪耀时》《给阿嬷的情书》五部影片的编剧提名最佳编剧。

演员奖项方面，吴磊、梁家辉、蒋龙、蒋奇明、檀健次提名最佳男主角，李思潼、宋佳、张子枫、陈丽君、高叶提名最佳女主角。

本届金鸡奖共设20个奖项，包括最佳故事片、最佳中小成本故事片、最佳外语片等影片奖，最佳编剧、最佳导演等单项奖，以及评委会特别奖。各奖项归属将于颁奖典礼现场揭晓。

来 源：新华社

原标题： 第39届中国电影金鸡奖提名名单公布

记者 邢拓

本文转自：温州新闻网 66wz.com