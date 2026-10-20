新华社 2026-10-20 09:01:00

中国人民银行行长潘功胜10月19日在2026金融街论坛年会开幕式上宣布，将出台多项政策举措。

中国人民银行行长潘功胜10月19日在2026金融街论坛年会开幕式上宣布，将出台多项政策举措。

一是将会同金融监管总局、中国证监会设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具。工具综合权衡防范金融市场体系的系统性风险和道德风险，在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现赎回-抛售负向循环的特定情景时启用；与央行开展操作必须满足宏观审慎要求、提供高等级抵押品，防止金融市场定价扭曲、形成兜底幻觉，维护市场纪律。工具适用的机构包括银行理财子公司、公募基金管理人，以及对应的银行母行、证券母公司等。

二是扩大常备借贷便利（SLF）的适用机构范围。常备借贷便利主要是中央银行为城商行和农村金融机构提供抵押融资的一项公开市场操作工具。中国人民银行将进一步纳入境内外资法人银行，同时明确全国性银行适用同样的操作安排，实现对境内存款类金融机构的全覆盖。

三是推动银行间和交易所债券市场互联互通落地。当前互联互通已经具备落地条件，债券市场基础设施运营主体和市场参与者进行测试后，即可开通。

四是试点进一步便利境外金融机构在境内外汇市场开展人民币购售业务。中国人民银行拟试点允许8家中资和外资人民币境外清算行，在境内银行间外汇市场开展自营交易，便利境外机构更深入地参与境内外汇市场，促进在岸和离岸市场融合发展。未来，还将根据试点情况，进一步加大外汇市场开放力度。

此外，当日中国人民银行会同科技部等部门对外发布《关于金融支持建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心的指导意见》，加快构建与国际科技创新中心核心功能和国际化定位相适应的科技金融服务体系，加强区域内信息共享、标准互认和设施联通，推动再贷款、债券市场“科技板”、跨境投融资等政策在有关地区加大投入和先行先试，助力打造高水平科技金融生态。

来 源：新华社

原标题： 中国人民银行宣布将出台多项政策举措

记者 吴雨、潘禹杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com