温州日报 2026-10-20 09:24:55

近日，在乐清乐成街道的山地梯田里，百亩晚稻迎来成熟丰收季，种植户彭育之看着田间两台收割机高效作业，满脸喜悦：“现在只需给为农服务中心打一通电话，农机设备就第一时间开到田间地头，收割、装车一下子全都搞定了。”

温州网讯 近日，在乐清乐成街道的山地梯田里，百亩晚稻迎来成熟丰收季，种植户彭育之看着田间两台收割机高效作业，满脸喜悦：“现在只需给为农服务中心打一通电话，农机设备就第一时间开到田间地头，收割、装车一下子全都搞定了。”

彭育之点赞的便民服务，源自今年3月刚投用的乐清市“三位一体”为农服务中心。这里如同农事服务的“总调度室”，集成了综合服务、浸种催芽、智能育秧、稻苗培育、粮食烘干、秸秆处理、飞防植保、农机服务、农资配送九大功能区域。中心配备成套农机、植保无人机，农事机械化覆盖率达90%，年服务田间管护30万亩次。

更让彭育之踏实的，是丰收后的全链配套服务。稻谷收割完毕，中心直接负责转运至烘干基地，一站式完成烘干、净粮、收购结算，不用农户多方奔走，秋收变得省心省力。收割后的稻秆也没浪费，成了生态循环里的一环。该平台的秸秆处理中心统一收储，再进行基质化、饲料化、能源化多元利用，粉碎还田，一年消化2万余吨。

“除提供生产服务外，我们还融合供销、信用，形成‘三位一体’为农服务模式。”乐清市供销联社工作人员介绍，平台积极畅通“农资下乡、农产品进城”双向链路。今年春耕期间，该中心精准调配优质农资，惠及500余户经营主体，实现全域农资当日达，并针对特色农业需求推出定制化农资套餐，通过集中采购、统一配送模式，有效降低种植户的生产成本。与此同时，线上依托“供销跑村”推介本土特色农产品，线下常态化开展供销市集、社区助销活动，今年开展的7场助农专场活动，累计助销金额约300万元。

“生产、供销、信用”深度融合，乐清市级农事总调度室、6家农事服务中心、8个基层站点联动成网，这张越织越密的服务网，正托起田间地头沉甸甸的丰收，也托起农户脸上最踏实的喜悦。

来 源：温州日报

原标题： 一通电话全搞定 乐清“三位一体”织密为农服务网

记者 程源 乐清融媒记者 吴秋秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com