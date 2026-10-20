温州日报 2026-10-20 09:24:55

近日，瑞安市马屿镇大南社区陈新村海拔500米的高山梯田迎来丰收，首批引种的花青素黑玉米进入集中采收期。村集体投入百万元资金复耕200多亩抛荒梯田，以有机标准种植太空育种黑玉米，深加工制成花青素代用茶后助力实现价值翻倍，为留守村民增收致富开辟出一条特色产业新路。

温州网讯 昔日抛荒生杂草，今朝复耕长“黑金”。近日，瑞安市马屿镇大南社区陈新村海拔500米的高山梯田迎来丰收，首批引种的花青素黑玉米进入集中采收期。村集体投入百万元资金复耕200多亩抛荒梯田，以有机标准种植太空育种黑玉米，深加工制成花青素代用茶后助力实现价值翻倍，为留守村民增收致富开辟出一条特色产业新路。

金秋时节，圣井山麓层峦叠翠，层层梯田错落有致。走进陈新村高山梯田，田垄间一派忙碌丰收景象。农户穿梭田间，采摘、分拣、装袋，一穗穗色泽黝黑、颗粒饱满的花青素黑玉米被有序采收，经由蜿蜒山路陆续运送下山，高山梯田涌动着丰收的活力。“这种黑玉米最大的优势，就是花青素含量远高于普通玉米。今年，我们选择在300米到500米的高山梯田种植，这里较大的昼夜温差、优良的生态环境和无污染的山泉水资源，极大促进了黑玉米花青素的积累。”种植技术指导陈秀炜介绍，不同于市面上常见的普通玉米、紫玉米，陈新村引种的花青素黑玉米，是经过太空诱变育种培育的特色优质品种，经济价值和营养价值较高。花青素具有保护视力、改善睡眠、延缓衰老等功效，该品种黑玉米的玉米棒、玉米须、根茎、叶片均可提取天然花青素。

陈新村坐落于瑞安市圣井山片区，全村286户，如今常住人口仅135人，村内务农人员多为60岁左右的中老年村民。受青壮年劳动力外出务工影响，村内大片梯田常年无人耕种、闲置抛荒，沉睡多年的优质山地资源难以发挥价值。“我们彻底改良了土壤，摒弃传统复合肥，全程施用羊粪等有机肥，杜绝使用化学肥料。”陈新村党支部书记陈宗权介绍，为盘活闲置土地、破解山地低效种植难题，村集体投入百万元资金，完善田间道路、灌溉设施等基础设施，完成200多亩抛荒梯田的全面复耕。为拓宽增收渠道，村“两委”多方考察调研，最终选择发展高附加值的花青素黑玉米特色产业。

在发展模式上，由村经济合作社统筹整合连片梯田资源，组织村民开展日常田间管护。同时，专业合作社负责良种供应、技术指导、保底收购，同步布局农产品深加工产业。“采收后的玉米，要经过切片、新鲜杀青、脱水、低温烘焙、杀菌、包装等多道工序，对标茶叶加工工艺制作成花青素代用茶，最大程度保留营养活性。”瑞安紫云稻虾农业专业合作社负责人潘孝锦介绍，精细化的深加工工艺，助力黑玉米实现价值翻倍。

据介绍，该项目还吸纳20余名本地留守村民就近务工，采收期间务工人员日均收入可达200元，带动务工村民人均年增收约5000元。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安马屿抛荒梯田复耕 黑玉米深加工价值翻倍

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 郑智建

本文转自：温州新闻网 66wz.com