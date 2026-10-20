温州日报 2026-10-20 09:24:56

日前，省“千项万亿”重点项目瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心项目刷新进度条——72个小廒间的408个锥形底座全部完工并通过质量验收，工程整体施工进度达70%，预计明年上半年投入试运行。

温州网讯 日前，省“千项万亿”重点项目瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心项目刷新进度条——72个小廒间的408个锥形底座全部完工并通过质量验收，工程整体施工进度达70%，预计明年上半年投入试运行。据悉，该项目建成后总仓容量达10.7万吨，配套日处理300吨稻谷加工线，将全面提升瑞安粮食收储、仓储加工与应急保供能力。

作为现代化智能粮库，瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心项目总投资超10亿元。项目新建两栋五层立体智能楼房仓，每栋楼设置36个小廒间，粮仓采用无立柱小廒间设计，就像为粮食打造独立的“小单间”，密封性与防潮性能更佳，可有效降低储粮损耗。“廒间是楼房仓中独立的储粮单元，今后粮食就从这里落下去、送出去。这个斗笠样式的空间是廒间的底部出粮结构。”瑞安市第二建筑工程有限公司项目负责人冯学钊介绍，廒间底部为锥形结构，依靠重力自流工艺，粮食可如同沙漏一般自动流向出料口，无须人工清底，减少积料死角，出料过程不消耗电能。目前，两栋楼72个小廒间的408个锥形底座已全部完工并通过质量验收。

考虑到夏季粮仓顶层屋面受热强、容易使粮仓升温，项目还在建筑屋面铺设光伏设施。光伏板可直接遮挡屋面、减少太阳直射，降低顶层廒间仓温，进而减少谷物冷却和空调控温能耗。同时，光伏所发绿电供厂区通风、控温、照明等设备使用，减少外购电，降低运营成本。

相较于传统粮站，智慧粮库自动化水平大幅提升，投用后，可为农户售粮带来极大便利。瑞安市粮食收储有限公司副总经理周金斌介绍，智能设备自动完成抽样、化验、过磅，粮食不合格还可自动除杂复检，农户卖粮将可实现“开车进、坐等收、零跑腿”。依托智能化管护模式，仅需30人就能管护10万吨储备粮，显著提升效率。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安智慧粮库明年上半年试运行 新增10.7万吨储备仓容

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 叶玲玲

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