央视新闻客户端 2026-10-20 09:01:00

为纪念中国工农红军长征胜利90周年，弘扬伟大长征精神，19日，中央档案馆向社会集中开放一批长征专题档案，共计5千余件。

为纪念中国工农红军长征胜利90周年，弘扬伟大长征精神，19日，中央档案馆向社会集中开放一批长征专题档案，共计5千余件。

此次开放的长征专题档案，主要是1934年10月至1936年10月期间，党发布的纲领、宣言，红军形成的关于作战部署、战略战术的电报、报告，以及党创办发行的红色报刊等，集中展现了中国共产党人及其领导的人民军队革命风范，生动展现了长征时期，红军和百姓团结一心，不畏牺牲、勇往直前的革命历程。

首次开放的红色报刊《捷报》，由中国共产党上海中央局创办，在1933年10月到1935年6月期间发行，共40期，揭露国民党反动派的反动统治，宣传红军的战绩，介绍苏区建设实况。

中央档案馆档案资料利用部工作人员 刘坤：1934年12月17日出版的《捷报》，它里边就提到这样一条消息，“我西征红军胜利攻取黔境黎平”。还有一件档案，是1934年12月15日，中华苏维埃共和国中央革命军事委员会主席朱德给各军团纵队首长的指示电。黎平是党中央长征以来首次召开政治局会议的地方，黎平会议也肯定了通道转兵的正确性，也确定了红军西进方针，进而避免了北上遭到国民党军围歼的可能。

指示电上，万万火急的文字，记录着当时军情万分急迫的严峻局面。而在这份首次开放的《关于第一师明日掩护全军过桥的报告》中，详细记录了红军战士飞夺泸定桥的赫赫战功。

刘坤：飞夺泸定桥是红军长征中具有战略意义的重大胜利之一，这件档案它就作为第一手的战地记录，它详细记录了红一军团各部队到达泸定桥，并且发起进攻的这种时间节点，以及占领泸定桥，打垮川军一个团，并有所缴获的现场情况。像档案中提出“今日共俘虏人枪各百余，子弹、手榴弹、颇可补充”。

1934年11月16日，红二十五军由河南省罗山县何家冲出发，于1935年9月15日到达陕西永坪镇，是长征到达陕北的第一支红军部队。这是一份1935年7月17日，红二十五军政治委员吴焕先给中央的一份专题报告，这份报告也是考证红二十五军长征史的重要史料。

刘坤：这份报告中吴焕先敏锐地提出了一个问题，是否可以同二十六军、二十八军汇合起来，集中力量有力地去消灭敌人，配合红军主力在西北的行动，迅速创造西北新的伟大的巩固的革命根据地。在无中央指令，无上级部署的孤立条件下，鄂豫陕省委就毅然决定红二十五军率主力西征北上，策应主力红军。吴焕先的报告也阐释了这一抉择的思考过程。

即日起，公众可持身份证、工作证等有效证件到中央档案馆开放档案查阅大厅查阅利用上述档案资料。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中央档案馆向社会集中开放5000余件长征专题档案

记者 马力

本文转自：温州新闻网 66wz.com