科技日报 2026-10-20 09:01:00

19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加快推进科技兴商有关情况。商务部部长助理袁晓明表示，商务部等九部门日前联合发布的《关于加快推进科技兴商的意见》（以下简称《意见》）是立足新发展阶段，首次以“科技兴商”为主题出台的一份综合性、系统性文件，核心是把科技创新作为贯穿商贸全链条的重要驱动力，推动科技与商贸深度融合。

19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加快推进科技兴商有关情况。商务部部长助理袁晓明表示，商务部等九部门日前联合发布的《关于加快推进科技兴商的意见》（以下简称《意见》）是立足新发展阶段，首次以“科技兴商”为主题出台的一份综合性、系统性文件，核心是把科技创新作为贯穿商贸全链条的重要驱动力，推动科技与商贸深度融合。

袁晓明介绍，《意见》提出18条具体举措，主要包括科技赋能商品消费提质、科技推动服务消费扩容、科技畅通商贸流通链条、科技塑造未来商业场景四个方面，同时从标准体系、基础设施、安全监管、研发转化、人才培养、财政金融等六个方面优化发展环境，强化支撑保障。

在答记者问时，袁晓明表示，新政策突出科技创新，适应消费新趋势新变化。随着人民生活水平提升，消费者更加注重产品的品质和消费体验。商务部商务大数据显示，今年1—9月，重点平台智能眼镜销售额增长1.1倍。人工智能、物联网、区块链等新技术，在消费领域广泛应用，科技创新日益成为推动消费扩容升级的重要举措。《意见》紧扣新一轮科技革命和产业变革，既立足当前扩大消费的现实需要，着力激活消费市场，又着眼长远发展，以科技创新改造提升传统商贸、培育壮大新兴业态，为商贸高质量发展注入持久动力。

商务部市场体系建设司司长孟岳表示，随着居民生活水平的持续提升，大家对生活服务的需求已经从原来的“有没有”转向现在的“好不好”，服务消费逐步成为推动消费增长的重要力量。今年1—9月，服务零售额同比增长5%，快于商品零售额增速。这一次出台《意见》是把科技推动服务消费扩容作为重要板块，应用人工智能、大数据等技术，从基本需求类、升级类、个性化服务三个方面进行赋能。有关部门将持续引导经营主体提高新技术的应用水平，推出更多消费者用得上、用得好的优质服务。

来 源：科技日报

原标题： 九部门联合发文加快推进科技兴商

记者 杨雪

本文转自：温州新闻网 66wz.com