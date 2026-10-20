温州日报 2026-10-20 09:24:56

市区府西路的桂花暗香袭人。记者蒋文广 摄

龙湾区金福路的黄山栾到了最佳观赏期。龙湾区综合行政执法局供图

温州网讯 寒露已过，秋意渐浓。市区大街小巷的行道树陆续换上秋日盛装，暗香袭人的桂花、金红绚烂的黄山栾，还有一批色彩丰富的彩叶树种正在“候场”。它们交织铺展成城市独有的秋日浪漫。

桂香漫街 街巷间的秋日芬芳信使

桂花是温州入秋的“信使”，今年国庆期间一轮降温降雨，触发了桂花的开花机制，长假过后，城区道路绿化带里的桂花树竞相绽放，风一吹甜香顺着街巷四处漫开，无论是步行通勤还是驾车穿行，都能被这股秋日香气包裹。

“这几天走在路上，人都被香迷糊了。”不少市民表示，每天闻着花香上下班，是种非常舒心的感受。鹿城区园林绿化管理中心的工作人员介绍，受前期气温先降后升影响，今年桂花开放较早，眼下正是桂花的最佳观赏时段。

市区锦绣路、市府路等主干道的绿化带里，桂花长势繁茂，是市区桂花飘香的代表路段，道路两侧与中央隔离带的桂树连成芬芳花带，车行其间，窗外阵阵甜香扑面而来，为日常出行增添满满的秋日氛围。不过要温馨提醒，道路绿化带里的桂花会定期开展养护打药，请勿采摘花朵食用，也不要攀折树枝，让满城桂香可以被更多市民感受到。

金红栾影 街头流动的秋日油画

秋风拂过，这几天黄山栾树也迎来它的“高光时刻”，满树碎金繁花，红果缀满枝头，交织出温州街头斑斓的秋日油画。

黄山栾树是无患子科栾树属落叶乔木，又名“灯笼树”“摇钱树”，花期与果期相互重叠，蒴果从嫩绿逐步转为淡粉、绯红，最终变为暗黄褐色，整季持续变色，观赏价值极高。温州自2015年起在行道绿化中广泛推广黄山栾树，该树种适应性强、抗粉尘，四季呈现“绿—黄—红”的色彩渐变，是城市彩化的理想乔木。眼下，龙湾区的龙海路、龙江路、金福路、孚敬路、瓯海大道等多条道路上，黄山栾树花果满枝，金黄花朵和绯红蒴果交错，为城市披上斑斓秋装。

据介绍，黄山栾树最佳观赏期预计持续至10月下旬，清晨、傍晚光线柔和，适合打卡。同样要提醒市民，在道路沿线拍摄务必注意安全，避让来往车辆。

层林尽染 温州还有这些秋天的彩树

秋日会“变色”或开花的行道树，不止黄山栾与桂花。随着气温走低，一大批彩叶树种将陆续登场，成为独属城市道路的秋日浪漫。

11月中下旬，银杏会闪亮登场，瓯江路绿化带、绣山公园周边道路，秋风一过，黄叶纷飞，铺就一地金黄。枫香、乌桕是温州本土秋色代表树种，入秋后叶片晕染出浓烈火红，乌桕常栽种于滨水道路、沿河绿化带，临水红叶氛围感十足；枫香多见于城郊道路与山林沿线，是浙南秋日极具代表性的彩叶树。

此外，无患子、鸡爪槭、北美红枫到了晚秋时艳红夺目。各色树种错落更迭，它们和桂花、黄山栾一起，构建起层次丰富的秋日道路景观。

来 源：温州日报

原标题： 市区行道树 晕染秋日色彩

记者 夏婕妤 通讯员 汪玲玲 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com