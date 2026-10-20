新华社 2026-10-20 08:57:11

10月17日和19日，日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭品、祭祀费。近日，还有多名日本政府官员、自民党政要以及国会议员参拜靖国神社。对此，外交部发言人毛宁19日在例行记者会上答问时表示，中方坚决反对、严厉谴责日方有关消极动向，已向日方提出严正交涉、强烈抗议。

毛宁表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，供奉有对侵略战争负有严重罪责的14名甲级战犯。日本领导人和政客心知肚明，却仍顶礼膜拜，暴露其在历史问题上根深蒂固的错误认知，以及为战犯脱罪、为侵略翻案、为“再军事化”铺路的险恶用心。

“今年是东京审判开庭80周年。我们再次严正要求日方正视历史、反省罪责，停止在历史问题上倒行逆施，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会。”毛宁说。

来 源：新华社

原标题： 外交部：严厉谴责日方涉靖国神社消极动向

记者 冯歆然、马卓言

本文转自：温州新闻网 66wz.com