外交部：严厉谴责日方涉靖国神社消极动向
新华社 2026-10-20 08:57:11
10月17日和19日，日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭品、祭祀费。近日，还有多名日本政府官员、自民党政要以及国会议员参拜靖国神社。对此，外交部发言人毛宁19日在例行记者会上答问时表示，中方坚决反对、严厉谴责日方有关消极动向，已向日方提出严正交涉、强烈抗议。
毛宁表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，供奉有对侵略战争负有严重罪责的14名甲级战犯。日本领导人和政客心知肚明，却仍顶礼膜拜，暴露其在历史问题上根深蒂固的错误认知，以及为战犯脱罪、为侵略翻案、为“再军事化”铺路的险恶用心。
“今年是东京审判开庭80周年。我们再次严正要求日方正视历史、反省罪责，停止在历史问题上倒行逆施，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会。”毛宁说。
来 源：新华社
原标题： 外交部：严厉谴责日方涉靖国神社消极动向
记者 冯歆然、马卓言
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州这束光，如何一年“照”出230亿？经济10-19
-
省级试点项目，温州6个入选！要闻10-19
-
农机声声 白鹭翩飞 三垟湿地奏响秋收生态协奏曲社会10-19
-
好吃又养生 苍南红心柚迎来丰收季社会10-19
-
乐清鸿宝电气智慧电源设备智造基地项目加速推进经济10-19
-
2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周启幕科教文体10-19
-
城西基层慈善服务再添新阵地 里仁亭公益慈善服务中心将创新打造“公益两条街”特色服务品牌社会10-19
-
泰顺味、文成色、龙湾情 移民村摆起“山邻新里”百家宴社会10-19
-
重阳登高“森呼吸”赏秋景 景山环山7.15公里 健康步道焕新亮相社会10-19
-
深山“飞”来“老人食堂” 老人吃上热乎饭社会10-19