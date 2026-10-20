新华网 2026-10-20 08:59:00

山姆会员商店10月19日发布的《关于防范虚假信息、维护消费者权益的声明》，引发热议的同时再次引起公众对于恶意互联网营销的讨论。

山姆会员商店10月19日发布的《关于防范虚假信息、维护消费者权益的声明》，引发热议的同时再次引起公众对于恶意互联网营销的讨论。

山姆会员商店当日发布声明称，关注到近日在多个社交媒体平台上集中出现数千条针对山姆的恶意攻击及虚假营销信息。部分自媒体账号通过AI生成、拼接素材、伪造采访等方式，批量制造内容高度雷同、形式极其相似的不实信息攻击山姆的品质管理，实则是将从未在山姆上架的洗护、保健品、食品等品类的商品，编造成“山姆下架好物”的虚假信息进行欺骗性营销，引流牟利。

据了解，针对相关涉企不实信息传播、恶意营销炒作及网络黑公关行为，山姆法务团队已对相关不实内容完成证据固定，并向平台及监管部门发起投诉举报，后续将依法采取法律维权行动。

数千条内容、雷同的文案、批量注册的账号、伪造的采访画面——这不是普通消费者吐槽，而是一条组织化、产业化、技术化的造谣营销链条。

而其产生的问题是深层次，多方面的。

其一，欺骗消费者。消费者被引流至不明渠道，买到的商品品质毫无保障，售后维权更是难上加难。造谣者瞄准的正是消费者的模糊认知。

其二，扰乱市场秩序。批量虚假信息会影响一家企业多年积累的品质信誉，而这种“低成本伤害、高回报引流”的模式一旦得逞，会形成恶劣示范。

其三，透支网络公信力。AI生成、素材拼接、伪造采访，造谣的技术门槛越来越低、规模化程度越来越高。当公众难以分辨真假，整个网络信息生态的信任基础就会被侵蚀。

网络空间不是法外之地，在AI技术快速发展的背景下，必须赋予其新的行动内涵。

从法律层面看，此类行为可能触及多条红线：编造、传播虚假信息损害企业商业信誉，情节严重的可能构成损害商业信誉、商品声誉罪；以虚假宣传引流牟利，可能构成虚假广告等违法行为；组织水军批量转发，则涉嫌违反《网络信息内容生态治理规定》和反不正当竞争相关法规。近年来，公安机关持续开展打击网络谣言、网络水军专项行动，释放的信号十分明确：造谣生事者，必付出代价。

从平台层面看，算法不应成为流量的“帮凶”。对此类批量生成、高度同质化的涉企虚假信息，平台应建立更灵敏的识别模型，健全涉企举报快速处置通道，让“热搜造谣、谣言变现”的路径走不通。

从企业层面看，依法固定证据，诉诸法律程序成为关键。近年来，越来越多企业拿起法律武器对抗黑公关，这不仅是维护自身和消费者权益，也是在为净化网络环境出力。当然，企业也需以更高标准的品质管理回应社会监督，让谣言不攻自破。

从消费者层面看，提高警惕同样重要。面对“内部消息”“下架捡漏”“绝版好物”等话术，不妨多问一句：信息来源可靠吗？购买渠道正规吗？特别是当大量账号在相同时间发布几乎相同的内容时，这本身就是需要警惕的信号。

企业声誉是社会信用体系的一部分。打击恶意营销、网络黑公关，保护的不只是某一家企业的商誉，更是公平竞争的市场环境、消费者的合法权益和清朗的网络空间。

《关于防范虚假信息、维护消费者权益的声明》原文如下：

关于防范虚假信息、维护消费者权益的声明

近日，我们关注到在多个社交媒体平台上集中出现数千条针对山姆的恶意攻击及虚假营销信息。部分不良主体账号通过AI生成、拼接素材、伪造采访等方式，批量制造内容高度雷同、形式极其相似的不实信息攻击山姆的品质管理，实则是将从未在山姆上架的洗护、保健品、食品等品类的商品，编造成“山姆下架好物”的虚假信息进行欺骗性营销，引流牟利。

上述内容经大量水军账号集中转发扩散，已严重损害山姆品牌声誉，并对消费者形成显著误导，侵害消费者合法权益。我们特别提醒广大消费者提高警惕，注意甄别此类虚假信息，谨防恶意营销陷阱。

针对相关涉企不实信息传播、恶意营销炒作及网络黑公关行为，公司法务团队已对相关不实内容完成证据固定，并向平台及监管部门发起投诉举报，后续将依法采取法律维权行动，坚决维护消费者合法权益与山姆品牌声誉，对此类“以造谣谋私利”的恶劣行径绝不姑息。

山姆始终秉持“会员第一”原则，致力于为会员提供优质商品与服务。我们欢迎会员与社会各界传递真诚反馈与监督支持，并将持续完善自身管理，切实保障每一位会员的消费权益，不辜负大家的信任。

山姆会员商店

2026年10月19日

来 源：新华网

原标题： 数千条雷同不实信息针对同一家企业：警惕“AI造谣营销”陷阱

本文转自：温州新闻网 66wz.com