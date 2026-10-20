温州日报 2026-10-20 09:24:00

近日，泰顺县环城路附近一居民家中突发火情，浓烟滚滚、火苗蹿出，情况十分危急。途经此处的温州交运集团泰顺有限公司7路公交驾驶员张晓锋果断停车，拎起车载灭火器冲上前将火扑灭，避免了一场可能蔓延的火灾事故。

温州网讯 近日，泰顺县环城路附近一居民家中突发火情，浓烟滚滚、火苗蹿出，情况十分危急。途经此处的温州交运集团泰顺有限公司7路公交驾驶员张晓锋果断停车，拎起车载灭火器冲上前将火扑灭，避免了一场可能蔓延的火灾事故。

事发当天11时许，一位老人独自在家熬猪油，中途离开时未完全关闭燃气灶，导致油温持续升高，热油起火产生浓烟，火苗蹿出，引燃了燃气灶及上方油烟机。更让人捏把汗的是，住户房屋顶部为木板结构，火势一旦蔓延，后果不堪设想。

就在这千钧一发之际，张晓锋驾驶公交车途经该路段。发现火情后，他立即将车辆安全停靠，拎起车载灭火器冲向起火点。面对蹿升的火焰和浓烟，张晓锋没有退缩，凭借公司日常安全培训中反复演练的消防技能，迅速拔掉灭火器保险销，对准火源根部，动作规范、沉着冷静。因扑救及时，火情仅造成燃气灶、油烟机及局部塑料部件损坏，未造成人员伤亡和更大财产损失。火情扑灭后，张晓锋确认现场安全，便默默返回岗位。

事后，事主及家属再三表示感谢，并专程送上锦旗，上书“挺身而出，勇救燃火”以示谢意。车上乘客目睹了张晓锋挺身而出的全过程，纷纷为他点赞，有乘客将现场画面发至朋友圈，引发广泛好评：“必须为这位公交车司机点赞！”

张晓锋的挺身而出，并非偶然。据了解，温州交运集团泰顺有限公司长期坚持开展消防安全培训和应急演练，确保每位驾驶员熟练掌握灭火器使用、初期火灾扑救等技能。正是日复一日的训练，让张晓锋在危急时刻能够沉着应对、规范操作。

来 源：温州日报

原标题： 路遇火情挺身而出 公交司机秒变“消防员”

记者 庄越 通讯员 泰文宣

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