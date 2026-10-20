温州日报 2026-10-20 09:24:57

雁荡山徒步遭遇“蜂口逃生”！近日，两名台州驴友在显圣门栈道附近徒步时遭马蜂群攻击，其中一人全身多处被蜇伤。当地消防联动三支救援队携带救援设备以及肾上腺素等急救药品紧急上山，成功将伤者安全转移送医。

温州网讯 雁荡山徒步遭遇“蜂口逃生”！近日，两名台州驴友在显圣门栈道附近徒步时遭马蜂群攻击，其中一人全身多处被蜇伤。当地消防联动三支救援队携带救援设备以及肾上腺素等急救药品紧急上山，成功将伤者安全转移送医。

10月17日11时9分，乐清分指挥中心接到公安转警：雁荡山显圣门栈道附近，两名台州籍驴友徒步经过时惊动草丛中的马蜂窝，遭到马蜂群攻击，其中一名驴友全身多处被蜇伤，伴有短暂头晕、疼痛加剧，同伴紧急报警。

接警后，乐清分指挥中心立即调派大荆消防救援站赶赴现场处置。大荆站接指令后，迅速联动东方救援队、龙之野救援队、蓝盾救援队协同救援。经联系被困人员得知，伤者已由同行人员搀扶往山下缓慢撤离。救援队伍根据被困人员描述的路线，采取两头并进的方式上山搜救。

救援队伍携带担架、绳索、氯雷他定片与肾上腺素等药品和器材赶赴现场。事发点位紧邻显圣门栈道，崖壁陡峭、林下植被茂密，救援转运存在较大风险。

救援力量抵达后，沿伤者描述路线向上搜寻，成功与伤者汇合。救援人员立即评估伤情，现场喂服氯雷他定预防蜂毒引发过敏反应，并持续监测伤者意识与呼吸状态，严防过敏性休克。随后，救援人员协助同行人员利用扁带搀扶伤者缓慢下山，全程密切观察伤者生命体征。经过多力量协同护送，伤者被安全转移至山下，移交救护车送医救治。

消防救援部门提醒：雁荡山显圣门部分区域崖壁、灌木丛蜂巢较多，马蜂活跃，徒步游览尽量穿戴长袖长裤；请勿擅自偏离栈道进入野林。行走草丛周边多加留意，一旦遭遇马蜂围攻，不要奔跑拍打，护住头脸缓慢撤离；如被蜇伤后出现胸闷、呼吸困难、全身皮疹等过敏反应，请立即报警就医。

来 源：温州日报

原标题： 驴友徒步遭马蜂群攻击 多支救援力量协同救助

记者 杜一川 通讯员 杨恩江

本文转自：温州新闻网 66wz.com