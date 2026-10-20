温州晚报 2026-10-20 09:24:57

国务院学位委员会办公室近日印发《关于做好专业学位研究生以实践成果申请学位工作的意见》，在前期工程硕博士用实践成果申请学位基础上，分批次推进各专业学位类别试行，首批拟在翻译、农业、临床医学、会计、艺术5个专业学位类别先行先试。

温州网讯 国务院学位委员会办公室近日印发《关于做好专业学位研究生以实践成果申请学位工作的意见》，在前期工程硕博士用实践成果申请学位基础上，分批次推进各专业学位类别试行，首批拟在翻译、农业、临床医学、会计、艺术5个专业学位类别先行先试。

今年毕业季，多所高校扩大了实践成果申请专业学位的试点，部分硕博研究生不用撰写传统学位论文，而是凭实践成果顺利获得学位。此次《意见》的出台旨在为各地各校科学、规范开展以实践成果申请学位工作提供政策遵循，确保学位授予质量。

今年6月，温州医科大学、温州大学等温州高校相继迎来首批“实践成果硕士”。温州医科大学生物医学工程专业硕士研究生吴帆，带着测量装置站上毕业答辩台，成为温州医科大学首位以实践成果替代传统学位论文申请学位的研究生。温州大学机电工程学院2023级专业学位硕士研究生胡铁琪和林观涵的毕业答辩现场搬到了企业生产一线，正式答辩前已在合作企业完成实践成果现场鉴定，最终均成功获得学位。

2025年施行的《中华人民共和国学位法》首次以法律形式明确实践成果与学位论文并列作为学位授予依据。

来 源：温州晚报

原标题： 新增5个专业！不用论文也能拿学位 温医大、温大等多所高校已先行试点

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