温州都市报 2026-10-20 09:22:11

10月19日上午，第十八届省运会游泳赛场传来捷报，温州体校选手郑玫芮在女子11岁组200米个人混合泳决赛中发挥出色，以2分20秒25率先触壁，夺得冠军。这是本届省运会开幕后，温州代表团收获的首枚金牌。

温州网讯 10月19日上午，第十八届省运会游泳赛场传来捷报，温州体校选手郑玫芮在女子11岁组200米个人混合泳决赛中发挥出色，以2分20秒25率先触壁，夺得冠军。这是本届省运会开幕后，温州代表团收获的首枚金牌。

当天上午的决赛中，郑玫芮从出发便展现出良好的竞技状态，四种泳姿衔接流畅，转体与到边技术处理得当，全程保持领先，最终摘得桂冠。

郑玫芮是温州体校游泳队队员，师从著名游泳教练林梦华。林梦华长期深耕青少年游泳人才培养，曾带出徐嘉余等多位优秀泳将。在她的悉心指导下，郑玫芮近年来进步显著，基本功扎实，比赛作风顽强。

“孩子平时训练非常刻苦，这枚金牌是对她努力的最好回报。”林梦华在赛后表示，郑玫芮在混合泳项目上具备较好天赋，四种泳姿较为均衡，接下来还需在细节和体能上继续打磨，争取更大突破。

据了解，本届省运会游泳项目竞争激烈，温州队后续还将有众多选手出战多个项目的角逐。

来 源：温州都市报

原标题： 省运会开幕后 温州首金来了！郑玫芮夺得女子11岁组200米个人混合泳冠军

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com