中外青年走进浙江文成 感受人文山水与科创魅力
10月18日至19日，“Hi China！我的中国故事”活动走进浙江温州文成，来自中国、俄罗斯、蒙古、尼泊尔等国的青年齐聚这座浙南山区小城，穿行青山飞瀑之间，沉浸式体验畲乡民俗活力，读懂伯温故里山水人文共生的独特魅力。图为10月18日，俄罗斯青年卡佳与畲族同胞在让川民族村，携手共跳竹竿舞。 毛佳仪 摄
图为10月18日，尼泊尔青年礼然在让川民族村亲身体验畲族“婚礼”。 毛佳仪 摄
图为10月18日，中外青年在让川民族村沉浸式感受畲族风情。毛佳仪 摄
图为10月18日，中外青年在让川民族村参加畲家长桌宴。 毛佳仪 摄
图为10月18日，尼泊尔青年礼然在让川民族村参加畲家长桌宴，感受畲族“酒”文化。毛佳仪 摄
图为10月18日，俄罗斯青年卡佳在问道刘基馆参观了解刘伯温文化。中新社记者 胡丰盛 摄
图为10月18日，中外青年在问道刘基馆参观了解刘伯温文化。中新社记者 胡丰盛 摄
图为10月19日，中外青年在百丈漈穿上汉服，体验中华文化。中新社记者 胡丰盛 摄
图为10月19日，中外青年在百丈漈穿上汉服，体验中华文化。中新社记者 胡丰盛 摄
图为10月19日，中外青年在浙江之翼eVTOL中心，模拟体验飞行操作。中新社记者 胡丰盛 摄
图为10月19日，中外青年在浙江之翼eVTOL中心，模拟体验飞行操作。中新社记者 胡丰盛 摄
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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