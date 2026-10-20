乐清发布 2026-10-20 09:49:08

10月18日晚，乐清市委召开专题会议研究坚强水网建设。

10月18日晚，乐清市委召开专题会议研究坚强水网建设。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府有关部署要求，抢抓机遇、因地制宜，加强坚强水网建设，为做好今后防汛防台工作打下坚实基础，奋力推动高质量发展和高水平安全良性互动。

会议听取乐清市水网建设推进情况汇报，与会人员作交流发言。

会议指出，今年7月中旬至8月下旬，乐清连续遭遇台风暴雨侵袭，防汛防台工作面临严峻挑战。水利基础设施在承受极限压力、发挥防洪减灾关键作用的同时，也暴露出系列短板问题。要系统谋划、加快建设坚强水网，统筹算好全局账、长远账、经济账、民心账，认识把握水利工程关系国计民生、惠及千家万户；推进重大水利工程补短板、防风险，是治水之本，是更好统筹发展和安全、服务发展大局的关键之举，是实打实的民生工程、民心工程，既能促投资、稳增长，也能带来经济收益，干在当下、利在千秋。

会议强调，要着眼城乐清市长远发展，加快补齐短板弱项，优化推进水资源保障和防洪减灾体系，为建强温州都市圈北翼中心提供更加坚实的水安全保障。要健全机制抓落实，牢固树立“一盘棋”思想，准确把握政策导向，组建水网建设推进专项工作专班，高频对接、协同发力，及时破解工作推进中的堵点难点问题。要优化方法抓落实，坚持目标导向，明确工作任务，梳理项目清单，细化实施方案，主动向上对接，强化要素保障，确保重大水网建设工程项目早落地、早竣工、早见效。要转变理念抓落实，强化系统思维和创新意识，因地制宜谋深谋细项目融资模式、建管方式，积极引导社会力量参与，凝聚更强攻坚合力。

乐清市领导林益正、陈万钦参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委专题研究坚强水网建设

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com