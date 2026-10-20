瑞安市领导专题研究基本公共服务一体化改革工作：增进民生福祉 擦亮共富成色 让改革发展成果更多更公平惠及人民群众

瑞安发布 2026-10-20 09:49:39

10月19日，瑞安市领导专题研究基本公共服务一体化改革工作。

10月19日，瑞安市领导专题研究基本公共服务一体化改革工作。瑞安市委书记李剑锋出席并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，贯彻落实省、温州市有关会议部署要求，一盘棋统筹、一体化推进基本公共服务建设，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众，为瑞安争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵提供有力支撑。

会议听取瑞安市基本公共服务一体化工作情况汇报，充分肯定前阶段工作成效。会议指出，要认清形势，凝聚改革思想共识。基本公共服务一体化是推动城乡一体融合发展、缩小“三大差距”的牵引性工程，也是增进民生福祉的关键性抓手，事关共同富裕的成色。各地各部门要对标上级部署要求，聚焦关键领域和薄弱环节，扎实开展好各项改革工作，努力建成覆盖全民、均衡普惠、优质可及、高效可持续的现代化基本公共服务体系，让老百姓有更多实实在在的获得感、幸福感。

会议强调，要把握关键，攻坚改革重点任务。要紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个核心要求，以“民生期盼”为工作导向，进一步优化资源配置、盘活存量资源，找准小切口办好群众关心的身边事，更好实现“花更少的钱、办更多的事、享更优的服务”。要持续加大改革力度，提升各领域实绩实效，着力推动教育资源更加优质均衡，引导医疗卫生服务下沉提质，精准深化“医康养护助”融合改革，全方位推进社保服务扩面提质，满足群众宜居安居的住房保障需求。要强化典型引路，积极争取上级改革试点，大力鼓励基层特色创新，学习借鉴先进地区经验，努力提供更多可复制、可推广的经验做法，打造更多具有瑞安辨识度的改革成果。

会议要求，压紧压实政治责任、民生责任，凝聚形成持续深化基本公共服务一体化改革的强大合力，对标对表抓推进、聚焦聚力解难题、从严从实提效能，确保各项改革任务落地见效。

瑞安市领导张海飞、王渊、戴铭、姜宗羽参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导专题研究基本公共服务一体化改革工作：增进民生福祉 擦亮共富成色 让改革发展成果更多更公平惠及人民群众

记者 陈豫州、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com