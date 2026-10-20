新华网 2026-10-20 10:15:43

19日是爱知·名古屋亚残运会开幕后的首个比赛日，各项比赛全面展开。在举重赛场，崔哲摘得本届赛事中国代表团首金，郭玲玲刷新世界纪录，中国队选手在泳池内单日夺得14金。

19日是爱知·名古屋亚残运会开幕后的首个比赛日，各项比赛全面展开。在举重赛场，崔哲摘得本届赛事中国代表团首金，郭玲玲刷新世界纪录，中国队选手在泳池内单日夺得14金。

崔哲当天三次试举全部成功，夺得女子41公斤级冠军，为中国队摘得本届亚残运会首金的同时，个人也实现连续五届亚残运会夺金。“今天能为中国队拿下首金我感到非常开心，感谢祖国！”她赛后说。

10月19日，中国选手崔哲在颁奖仪式上。新华社记者 姚琪琳 摄

郭玲玲夺得举重女子45公斤级冠军并以126公斤打破世界纪录。赛后她表示，平时训练中自己也举起过125公斤以上的重量，心态很稳，这次就是带着破纪录的目标来到亚残运会赛场的。谈及未来，她说只要身体条件和竞技状态允许，一定会登上2028年洛杉矶残奥会的赛场，“对此我非常有信心”。

陈柳巽摘得举重男子49公斤级铜牌，为中国队获得本届赛事首枚奖牌。

中国游泳队交出14金12银6铜的成绩单，打破多项赛会纪录，并在多个项目中包揽前三名。“在泳池里，我们都会全力以赴。我们确实希望看到三面五星红旗在颁奖仪式上同时升起的画面，我们在训练中互相激励，也互相交流参赛的感受和心得。”400米自由泳女子S8级冠军郑婷婷在谈及与亚军朱慧和季军鲁韦元共同训练的体会时说。

10月19日，来自中国的亚军朱慧、冠军郑婷婷、季军鲁韦元（由左至右）在女子400米自由泳S8级颁奖仪式上。新华社记者 才扬 摄

当日轮椅击剑项目的4枚金牌全部归属中国队，仲赛春、秦本军分获男子花剑个人A级、B级冠军，辜海燕、康苏包揽该项目女子两项冠军。李慧玲、王小梅分别赢得场地自行车女子C4-5级1000米个人计时赛、女子C1-3级3000米个人追逐赛金牌。

田径赛场，何珊珊以4分41秒19打破女子1500米T11级赛会纪录夺冠，从北京残奥会便开始参赛的老将米娜摘得女子铁饼F37/F38级金牌。

米娜赛后表示，近两年她将更多精力放在执教上，此次参赛也是一次再次挑战自我的机会。她希望不断突破自身极限，追求更高水平。

10月19日，中国选手米娜在比赛中。新华社发（邓智炜摄）

集体项目中，中国轮椅女篮以109:20战胜老挝队；女子坐式排球队3:0击败伊朗队。中国盲人门球女队1:0战胜日本队，中国男队9:4击败韩国队。

来 源：新华网

原标题： 亚残运会首日中国代表团捷报频传 郭玲玲刷新世界纪录

记者 岳晨星、郑直

本文转自：温州新闻网 66wz.com