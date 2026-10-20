新华网 2026-10-20 10:12:26

因常年干旱少雨，南半球国家智利北部的阿塔卡马沙漠被称为“世界旱极”，今年10月，这里再现罕见的“沙漠开花”景观。研究人员说，在厄尔尼诺现象作用下，今年智利的冬季降雨异常充沛，阿塔卡马沙漠花海的绚烂程度和覆盖面积胜过往年。

因常年干旱少雨，南半球国家智利北部的阿塔卡马沙漠被称为“世界旱极”，今年10月，这里再现罕见的“沙漠开花”景观。研究人员说，在厄尔尼诺现象作用下，今年智利的冬季降雨异常充沛，阿塔卡马沙漠花海的绚烂程度和覆盖面积胜过往年。

这是10月1日在智利北部阿塔卡马大区首府科皮亚波附近拍摄的沙漠花海景象（无人机照片）。新华社记者 朱雨博 摄

近30年之最

从智利北部的拉塞雷纳市驱车前往科皮亚波市，沿途300多公里通常只见遍地黄沙。10月初，记者沿途采访时，竟然看见路边绿意盎然，其间点缀多片鲜花。智利同行惊呼：“以前可不是这样的！”

这就是著名的沙漠开花景观。从历史记录看，这一奇特现象平均6至7年才会出现一次。智利国家森林管理公司预测，今年沙漠花海的面积或达1.7万平方公里，10月中旬估计是种类最丰富、花量最充沛的阶段，一些地区开花甚至能持续到11月中下旬。

智利拉塞雷纳大学荒漠生态实验室研究人员克里斯蒂安·德尔皮亚诺等生态学者预测，这或许会是1997年来最盛大的一次沙漠花海。他说，今年的特别之处在于降雨范围广，除传统核心区域外，更北部一些多年少见开花的地区也有可能迎来鲜花绽放。

德尔皮亚诺介绍，阿塔卡马沙漠长期缺水、降雨难以预测，植物为适应极端环境形成了独特的生存机制——有的球茎埋在地下，有的以种子形态休眠，还有的灌木通过落叶减少水分消耗。只有当降雨达到一定水平，这些沉睡的生命才会迅速萌发、开花、结籽，接着等待下一场雨。

2021年10月14日，智利北部阿塔卡马沙漠中鲜花盛开。新华社发（维克多·奥维勒斯摄）

降雨异常充沛

今年南半球冬季，智利中北部迎来罕见持续降水，为沙漠开花提供了有利条件。

智利林业研究所研究员何塞·埃尔南德斯说，先前研究表明，相关区域整个冬季降水量达到约15毫米，才有可能促使部分沙漠植物萌发。在世界其他地区，24小时内降水量15毫米或许只能算得上中雨，但在阿塔卡马沙漠，整个冬天下这么多雨就会在春天催生花海。

智利大学研究团队分析指出，该国今冬降雨最多的地区集中在阿塔卡马和科金博大区。7月中下旬，在拉塞雷纳市机场附近，不到一周内累计降雨约170毫米，超过当地多年平均年降水量的两倍，部分地区甚至出现了严重洪涝和泥石流。

进入南半球的春季，异常天气仍在持续。位于智利首都圣地亚哥附近安第斯山脉的内瓦多谷滑雪场今冬以来累计降雪超过7米，营业时间得以延长至11月8日，为该滑雪场成立近40年来雪季持续时间最长纪录。

在山脚下的圣地亚哥市，强降雨接连造成灾害。10月8日，东部山区突发泥石流，洪水裹挟泥沙和车辆冲入居民区，甚至将载有乘客的公交车冲走。10月13日，圣地亚哥又遭遇强降雨和冰雹，局地出现罕见龙卷风，造成道路积水、房屋受损和大面积停电。

10月1日，游客在智利北部阿塔卡马大区首府科皮亚波附近拍摄沙漠花海。新华社记者 周佳谊 摄

花海前景难测

智利今冬充沛的降水是沙漠花海盛放的主要原因之一，而这种异常气候由影响全球多地的超强厄尔尼诺事件所致。

智利大学气候学家雷涅·加雷奥德说，智利的强降雨发生于本轮厄尔尼诺发展阶段，热带太平洋中部和东部的海洋表面温度上升叠加其他大气环流因素，使大量水汽向智利中北部输送，形成持续降水。

从北部荒漠到中部城市，雨水在智利引发洪涝等自然灾害的同时，也渗入长期干涸的沙漠土壤，唤醒大量沉睡的种子和球茎，令今年沙漠花海范围扩大、规模增加。对于这一奇观将来会否更频繁出现的问题，科学家说，无法用简单的“是”或“否”来回答。

德尔皮亚诺说，未来厄尔尼诺及气候变化将如何改变沙漠花海出现的频率和范围，仍需要进一步研究。相比尚不确定的气候因素，土地开发、土壤压实等人类活动已经直接威胁到这一脆弱的生态系统。

中国国家气候中心监测显示，超强厄尔尼诺事件已于9月正式形成。世界气象组织预测，本轮厄尔尼诺持续至2027年2月的可能性接近100%，并可能成为至少自1950年以来最强厄尔尼诺之一。该组织10月8日发布通报说，厄尔尼诺现象正在增强，将在12月达到顶峰。

来 源：新华网

原标题： 厄尔尼诺引发强降雨 智利沙漠花海盛放

记者 朱雨博

本文转自：温州新闻网 66wz.com