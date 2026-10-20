新华网 2026-10-20 10:13:44

萨那消息：也门胡塞武装19日称，过去48小时内，该组织使用大量弹道导弹、巡航导弹和无人机，对沙特阿拉伯境内的石油设施、航空设施和军事目标发动了6次军事打击行动。

萨那消息：也门胡塞武装19日称，过去48小时内，该组织使用大量弹道导弹、巡航导弹和无人机，对沙特阿拉伯境内的石油设施、航空设施和军事目标发动了6次军事打击行动。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表电视声明说，第一次行动分两轮袭击了沙特西部港口城市延布的沙特阿美石油公司设施，命中目标并引发大规模火灾。

第二次行动袭击了沙特东部的谢拜油田，直接命中目标并引发火灾。第三次行动分三轮袭击了沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场，也命中了预定目标。

他还说，第四次行动分三轮袭击了沙特西南部的艾卜哈国际机场、位于希森山和拉赫马山的雷达设施，以及沙特西南部海米斯穆谢特的哈立德国王空军基地，袭击导致机场航班运行受阻，并造成空军基地设施受损。

第五次行动袭击了沙特一处海军特遣部队营地，造成沙特部队人员伤亡。第六次行动摧毁了沙特南部奈季兰地区的一处雷达设施。

萨雷亚说，上述6次军事行动是对沙特方面过去48小时内空袭和导弹袭击也门胡塞武装控制区的回应。他称，沙特方面在此期间发动了200多次空袭和导弹袭击，造成数十名也门人死伤，其中大多数为妇女和儿童。自本轮冲突升级以来，沙特方面发动的空袭和导弹袭击累计已超过2700次。

萨雷亚表示，胡塞武装将继续袭击沙特境内目标及也门境内的“沙特军事集结地”，直至沙特停止“针对也门的军事行动”，并解除对胡塞武装控制区的封锁。

近期，沙特方面与胡塞武装互袭力度增强。与此同时，胡塞武装与沙特支持的也门政府军在多条战线的交火也日趋激烈。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装称过去48小时内6袭沙特境内目标

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com