新华网 2026-10-20 10:15:44

韩国检方一名高级官员19日说，围绕总统李在明所涉多起案件，检方从未考虑撤诉。由于在任总统享有司法豁免权，相关案件审理目前处于暂停状态。

据韩国多家媒体报道，首尔中央地方检察厅厅长朴哲宇19日在国会出席法制司法委员会会议时，韩国最大在野党国民力量党一名议员提问道，围绕李在明所涉多起案件，他是否曾与法务部或大检察厅商议过撤诉。朴哲宇给出否定答案。

朴哲宇说，根据原则，他不就具体案件的办理发表评论。李在明所涉案件虽然受到广泛关注，但与其他案件却并无不同。

8月15日，在韩国首尔世宗文化会馆，韩国总统李在明发表致辞。新华社/纽西斯通讯社

李在明去年6月当选总统前，牵涉多起诉讼案。其中一起为涉嫌违反《公职选举法》案，检方指控李在明2021年竞选总统期间作出虚假陈述。2024年11月，首尔中央地方法院在一审判决中认定李在明罪名成立，判处有期徒刑一年、缓刑两年。韩国首尔高等法院去年3月推翻一审判决，裁定李在明无罪。但韩国大法院（最高法院）去年5月又推翻二审判决，将案件发回首尔高等法院重审。

在一起涉嫌腐败的案件中，检方指控李在明2010年至2018年担任京畿道城南市市长期间帮助一家民营企业获取高额利润，并导致市属企业蒙受财务损失。此外，李在明任城南市市长时曾兼任城南足球俱乐部主席，检方指控他曾要求4家企业赞助这家俱乐部，以换取行政审批上的便利。

报道称，李在明担任总统后，上述案件均已暂停审理。

来 源：新华网

原标题： 韩国检方：不考虑对李在明所涉案件撤诉

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com