温州日报 2026-10-21 08:21:00

2026世界青年科学家峰会将于本周在温举行。10月20日，省委常委、市委书记张振丰检查指导峰会筹备工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记致首届世界青年科学家峰会重要贺信精神和在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神，锚定“一届更比一届好”目标，以更高站位、一流标准、务实举措办好峰会，全力服务推动高水平科技自立自强和青年科学家成长，为做强“一圈一极一中心”注入强劲动力。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会将于本周在温举行。昨天，省委常委、市委书记张振丰检查指导峰会筹备工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记致首届世界青年科学家峰会重要贺信精神和在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神，锚定“一届更比一届好”目标，以更高站位、一流标准、务实举措办好峰会，全力服务推动高水平科技自立自强和青年科学家成长，为做强“一圈一极一中心”注入强劲动力。

张振丰来到2026峰会集中办公点，走访慰问筹备工作各小组人员，了解相关活动筹备进展，对世界青年科学家联合会、省科协以及各参与单位的大力支持和倾情付出表示衷心感谢。他说，要标杆再拉高、标准再从严，全力做好收官冲刺工作，仔细查漏补缺，加强实战演练，确保2026峰会精彩圆满、成果丰硕。

随后召开的峰会筹备工作会议上，张振丰听取相关情况汇报，充分肯定前阶段筹备工作成效。他指出，办好世界青年科学家峰会是服务国家外交大局、服务人才强国战略、服务创新浙江建设的重要政治任务。我们要牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，担好服务大局的应尽之责，以习近平总书记重要贺信、重要讲话精神为指引，把“科学的未来在青年”要求贯穿始终，全力打造一届有广泛国际影响力的科技盛会；要把握创新发展的宝贵机遇，围绕高水平建设创新温州，聚焦人工智能等主赛道，以会为媒促进全球青年科技人才交流合作、创新成果落地转化；要全方位展现温州蓬勃发展态势、一流创新生态、浓厚创业氛围、温暖营商环境，努力实现“在温州看见创新中国”，打响“世界的温州，来了都说好”品牌。

张振丰强调，服务保障要再抓细，全流程暖心服务、闭环对接，深化环境整治，守牢安全底线，以最优保障、最佳状态迎接八方来客。成果落地要再发力，突出以会聚智、以会引才、以会兴业，聚力打造一批标志性成果、落地一批重量级项目、招引一批高层次人才，以开放胸怀深化合作、寻求共赢。攻坚责任要再压实，加强统筹协调、联动配合，以全媒体、全过程、全视角传播营造浓厚氛围，展现“年年常新”的峰会气象风采。

世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波表示，世界青年科学家联合会起源于峰会、受益于峰会，将始终不忘初心、履职尽责，充分发挥国际性青年科技组织优势，聚焦服务峰会的国际性、学术性、青年性，精心办好2026峰会及配套活动，以实干实绩回报浙江及温州的支持与厚爱。

省科协党组成员、副主席郭寄良，市领导陈应许、王振勇等参加活动。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰检查指导2026世界青年科学家峰会筹备工作

牢记“续写创新史”殷殷嘱托 把峰会办得“一届更比一届好”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com