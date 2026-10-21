温州日报 2026-10-21 08:34:36

昨天，浙江省统一招投标交易平台全面启用，全省招投标交易实现“一张网”全覆盖。其中，我市创新探索的工程招投标“暗标盲评”改革做法被纳入平台体系并在全省推广应用，目前全省已有超450个项目落地实施该评审模式。这项改革的核心做法，同时被写入国家层面制度规范。

温州网讯 “评审不看关系看实力，落地不靠门路靠规则。”这是温州“暗标盲评”改革给出的答案。昨天，浙江省统一招投标交易平台全面启用，全省招投标交易实现“一张网”全覆盖。其中，我市创新探索的工程招投标“暗标盲评”改革做法被纳入平台体系并在全省推广应用，目前全省已有超450个项目落地实施该评审模式。这项改革的核心做法，同时被写入国家层面制度规范。

招投标连接政府与市场，是观察营商环境的重要窗口。温州由市发展改革委牵头，会同市政务服务局等相关部门，借鉴高考阅卷理念，在全国率先推出“暗标盲评”改革，构建起“标书编制—评审打分—中标定标”全流程闭环。

据市发展改革委相关负责人介绍，改革首先从标书编制环节“去身份化”入手。“统一技术标字体、字号、页边距等格式规范，投标人名称、企业标识等身份信息一律隐去，实行‘零出现’管理。”

评审打分环节，系统自动对技术标随机排序、随机编号，智能清标先行筛查，模块化评分压缩主观裁量空间，评标专家在完全不知晓投标人身份的情况下独立评审。中标定标环节，评分结果由系统自动汇总，全程留痕、可查可溯。环环紧扣的制度设计，让“人情分”“关系分”失去操作空间。

改革实施以来，技术标评分离散度显著下降，评审质量明显提高。截至目前，全市累计实施“暗标盲评”项目近400个，中标金额突破241亿元，未发生因评标不公引发的有效异议、投诉。

不止于全省复制推广，这项发端于温州的改革，已从地方探索进入国家层面制度规范。今年7月，国家发展改革委等七部委联合印发《公共资源交易中心招标投标现场管理暂行办法》（2026年第43号令），温州“暗标盲评”全流程匿名评审、压缩主观裁量、全程留痕溯源等相关核心做法被吸收写入，成为招投标现场管理的全国性制度规范之一。

记者手记>>>

让公平竞争成为温州营商环境的底色

一场发端于瓯江之畔的改革，其做法被纳入省级平台，核心经验被吸收进国家层面制度规范，理念融入全国统一大市场建设进程。从一地探索到全省共享，从局部试点到制度规范，从“温州元素”到“全国通用”，这条上升路径本身，就是改革成色的一种证明。

温州没有停留在“发一个文件、搞一次试点”，而是把匿名评审的硬约束嵌入招投标全流程。改革难的不是提出理念，而是让理念在每一个操作节点上都有制度承接、在每一个关键环节都有监督跟进。

从路径到制度，这些努力指向同一个目标：让公平竞争成为温州营商环境的底色。公平是最好的招商名片。温州欢迎全国各地的企业家来投资兴业，在这里，企业凭本事竞争、靠质量胜出。期待温州继续以更加阳光、公平、高效的招投标市场生态，为全国统一大市场建设贡献更多力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州招投标“暗标盲评”升格为国家制度规范

全省已有超450个项目按此实施

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com