温州晚报 2026-10-21 08:31:47

瑞安“爱心树”网友攒钱版momo 摄

温州网讯 城市的浪漫，常常藏在熟悉的街角。近日，瑞安市玉海街道松桥东路，一棵百年古榕在社交平台悄然走红。站在道路中段靠右的位置望去，它浓密的枝叶自然舒展，恰好勾勒出一颗饱满的“爱心”轮廓。阳光穿过叶隙，无需滤镜，便有浓浓的氛围感，引来不少市民和网友专程打卡。

这棵“爱心树”并非普通行道树，而是一棵在册保护的三级古树。树身上2018年挂牌的古树名木标牌显示，该树为无柄小叶榕，树龄125年，胸围达330厘米。一百多年来扎根于此，它早已是瑞安松桥一带颇具辨识度的自然坐标，如今又多了几分“抬头见爱”的浪漫。

“平时上班每天都路过，这么多年只觉得是一棵普通的大树。”瑞安市玉海街道东镇社区党委副书记何彬彬说，这棵树是市民偶然发现并上传社交平台后走红的，他自己也是最近刷到视频才留意到，“还挺浪漫”。

这棵大榕树长在老城区主干道中间，目测三层楼高，浓密树冠几乎覆盖路面上空。该爱心形状系自然形成，并非人工打造。社区表示，只有当枝干影响道路通行或周边居民生活时，社区才会联系相关部门进行适当疏剪、打薄。

社交平台上，不少网友晒出打卡照。有网友留言：“这棵‘爱心树’很像福州三坊七巷的那棵，回老家时正好看到就拍下了。”也有人喊话瑞安文旅“来活儿了”：“赶紧修剪一下，我要去打卡”“再精修一下，更像更好看”。但也有网友觉得，这样自然层层叠叠的样子，比人工精修更有味道。

由于此处是老城区生活街区，并非专门文旅景点，后续是否会像福州三坊七巷“爱心树”那样进行专门修剪、打造打卡点，何彬彬坦言，社区目前还没有相关规划。

瑞安市公园管理中心副主任吴若妤表示，日常古树名木巡查中如发现断枝或影响古树生长的情况，专业人员会进行必要修剪，但不会过度修剪。古树名木修剪需遵循相关规范条例，若文旅部门有意打造打卡点，需由专业人员现场查勘，在不影响古树生长、符合国家和地方保护规范的前提下，管理中心可以并愿意配合支持。

从偶然一瞥到网络走红，这棵百年老榕给瑞安老城带来了一份自然惊喜。风景不必远求，有时就在抬头之间。何彬彬说，如果来瑞安旅游，可以顺道打卡，这里离网红街区忠义街步行约10分钟。

来 源：温州晚报

原标题： 瑞安街头有棵天然“爱心树”

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com