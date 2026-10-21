温州都市报 2026-10-21 08:34:38

记者昨天从温州市公用集团获悉，经过连续72小时运行，该集团自来水公司西向水厂排泥系统实现全过程不加PAM（聚丙烯酰胺）絮凝剂脱水处理，成为全国供水行业首家排泥系统全流程无药剂添加的水厂。这标志着温州自来水厂绿色运行迈出突破性一步，为行业排泥水处理提供了可复制、可推广的示范样板。

温州网讯 记者昨天从温州市公用集团获悉，经过连续72小时运行，该集团自来水公司西向水厂排泥系统实现全过程不加PAM（聚丙烯酰胺）絮凝剂脱水处理，成为全国供水行业首家排泥系统全流程无药剂添加的水厂。这标志着温州自来水厂绿色运行迈出突破性一步，为行业排泥水处理提供了可复制、可推广的示范样板。

排泥水处理是自来水生产的重要环节。该集团自来水公司党委委员、副总经理林友耀介绍，水库原水进入水厂后，需投加聚合氯化铝等药剂，经沉淀、过滤制成高品质自来水；沉淀下来的泥水则要经过浓缩、脱水等工序，形成泥饼后外运处置。长期以来，脱水环节高度依赖PAM絮凝剂辅助脱水。PAM虽能提高脱水效率，但尾水排入市政管网后易造成淤堵，增加维护量；配药过程需要人工干预，难以适应智慧化、无人化生产趋势。

此次突破的关键，在于摆脱行业长期形成的“脱水必加药”路径依赖。该集团自来水公司技术团队深入分析各脱水设备的分离因数、沉降速度、等效分离时间等工作机理，深化工艺创新研究，通过系统性参数优化调整，核心控制泥饼含固率，并将分离尾水回收循环处理，成功实现离心脱水机不添加PAM药剂脱水。排泥调节池、浓缩池、储泥池等环节衔接顺畅、无溢流，泥饼含固率达到30%以上。经72小时以上连续测试，实现多个排泥周期不加药稳定运行。团队还对不同原水、不同品牌设备开展无药剂测试，效果均可复现，验证了该项技术的广泛适用性和可靠性。

林友耀说，行业内排泥水处理优化通常从沉淀池排泥改造、浓缩池纯重力浓缩等方面入手，但脱水环节无论采用何种设备，都高度依赖PAM的絮凝、电中和作用。该集团自来水公司此次技术突破，打破了行业长期以来对PAM药剂的依赖，实现从源头减少化学药剂使用、降低运行成本和环境风险的多重效益，更好保障饮用水安全。

据悉，该集团自来水公司将在状元水厂、浦东水厂、东向水厂等厂区因地制宜全面推广该项技术，推动排泥水处理由“达标处置”向“减量化、资源化、低碳化”升级。

来 源：温州都市报

原标题： 全国首家！温州西向水厂排泥系统“零添加”运行

推动排泥水处理由“达标处置”向“减量化、资源化、低碳化”升级

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com