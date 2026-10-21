渔获晾晒好时节
温州日报 2026-10-21 08:45:16
温州网讯 时下正值我市沿海地区渔获晾晒好时节，在乐清市天成街道一水产品加工园内，工人正忙碌地晾晒鱼胶。近年来，乐清沿海各地采取“专业合作社+基地+农户”的模式，将收购来的海产品加工、晾晒，制作成传统特色干货供应市场，抱团发展促进多渠道就业增收。
来 源：温州日报
原标题： 渔获晾晒好时节
记者 刘伟 蔡宽元 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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