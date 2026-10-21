热心反诈的表行老板全额退款 他还是空手夺白刃的“擒拿哥”

温州晚报 2026-10-21 09:21:50

今年9月底，记者报道了“夫妻花67.3万元买两块名表，不挑选不试戴，说不清购买原因，店员果断报警”一事，引发社会广泛关注，人民日报微信公众号也于近日转载。昨天，记者回访表行，发现此前曾多次劝阻受害人的老板，长年来热心反诈工作，目前已全额退款返还，让夫妻俩保住了67.3万元。

表行老板辛均高（右）和店员邓诗琦（左）以及两块涉事劳力士手表

温州网讯 今年9月底，记者报道了“夫妻花67.3万元买两块名表，不挑选不试戴，说不清购买原因，店员果断报警”一事，引发社会广泛关注，人民日报微信公众号也于近日转载。（早前报道：温州一对夫妻花67.3万元买两块手表，不挑选、也不试戴，店员果断报警！）昨天，记者回访表行，发现此前曾多次劝阻受害人的老板，长年来热心反诈工作，目前已全额退款返还，让夫妻俩保住了67.3万元。

“豪爽”顾客表现很反常

店员近两小时劝导无果

当事表行店员邓诗琦向记者讲述了整个经过。

她说，自己从事奢侈品行业多年，日常接待过大批名表消费者，她对各类购表需求和消费习惯十分熟悉，也正因如此，9月7日来的那对中年夫妻，让她感到很不对劲。

她回忆，这对夫妻俩走入店内后，没有浏览款式、没有咨询参数，更没有对比成色与价格，只是拿出手机照片，明确指定要一款劳力士黑冰糖日志、一款劳力士迪通拿。两款腕表总价合计67.3万元，对方全程不议价、不试戴，对腕表年份、售后、品相一概不问。

“正常花几十万买表的顾客，都会仔细询问细节，哪怕是送礼、投资，也会简单了解行情。”邓诗琦说，更可疑的是对方说辞前后矛盾，先是称购表赠予子女，随即又改口用作投资收藏，行为十分反常。

结合平时接收的公安反诈宣传、店内往年遇到的同类案例，邓诗琦立刻判断，这笔大额交易大概率暗藏风险。在柜台前劝说20多分钟无果后，她随即将夫妻俩请到VIP室，和同事开展长达1个多小时的耐心劝说。

“我一直提醒他们，现在很多诈骗会诱导普通人高价买黄金、名表，再让陌生人上门取货，用来洗钱套现，千万不要轻信网上的投资渠道。”邓诗琦说，无论自己如何拆解风险、反复提醒骗局套路，夫妻俩早已被骗子的话术深度洗脑，执意要全款购入腕表，根本听不进劝阻。

“他们甚至发起火，说怎么买个表会那么麻烦，我们都不敢再说了。”眼见劝说无效、顾客执意付款离店，邓诗琦第一时间将完整情况上报给老板。

采访偶遇“擒拿哥”

锦旗墙记录多年善举

与店员沟通完后，记者找到老板进一步了解情况，发现他竟是“擒拿哥”辛均高。2021年6月，记者曾采写他空手夺刃擒凶救下女孩的事迹，他被网友称赞为“擒拿哥”。报道发布后，在本报推荐下，辛均高荣获阿里巴巴天天正能量特别奖和10000元正能量奖金。事后，鹿城公安也为辛均高颁发见义勇为行为确认证书。

今年5月，辛均高将门店搬迁至现在的位置。店内一面整齐的锦旗墙，记录着他多年不变的善良。墙面最显眼的位置，挂着市民送来的致谢锦旗。除此之外，还有此前拦截17万元涉诈购表、本次67.3万元成功止损后，受害市民送来的两面锦旗。

“开店这么多年，前后拦下来三起大额名表诈骗，还有一笔是32万元。”面对满墙荣誉，辛均高表示，这些锦旗就是最好的口碑。

在大额订单难得的当下，主动劝退成交客户，甚至报警止损，在外人看来有些“吃亏”，但辛均高有自己的原则。“开门做生意是为了赚钱，但该赚的钱才赚。顾客都是普通老百姓，攒一辈子的积蓄不容易，明知道对方正在掉入骗局，我们不可能装作看不见。”他说。

他回忆，这对夫妻付款离店后，自己第一时间联系鹿城区公安分局南门派出所报备。

表行全额退款

让受害人拿回血汗钱

南门派出所民警林瑞琛立即电话联系当事夫妻，但对方坚持说只是买来收藏的，“我们觉得有蹊跷，就上报给分局的反诈中心，反诈中心根据当事人居住地，把线索移交给了南浦派出所。”

南浦派出所民警赶到当事夫妻家中时，发现他们正打包手表等候陌生人上门取货。

起初，这对夫妻还在骗子的远程诱导下隐瞒受骗事实。经过民警耐心梳理线索、拆解诈骗套路，夫妻俩才清醒过来。

最终，表行为当事人全额退款，67.3万元被成功保住。

“派出所经常来店里宣讲反诈知识，更新最新骗局案例，我们每天接触大额交易，全员都习惯性多留心、多询问、多提醒。”辛均高告诉记者，店内员工上岗后，都会同步学习反诈常识，反常大额消费、陌生指令购表、购后交付外人，都是重点排查的风险信号。

民警林瑞琛介绍，此类奢侈品代购式诈骗套路固定，骗子以跨境投资、高额返利为诱饵，诱导受害者购买名表、黄金等高保值物品，再通过上门取货、快递寄送完成赃物变现，洗钱痕迹隐蔽，受害者深陷沉没成本，劝阻难度极大。

依托常态化警商联动机制，辖区重点覆盖奢侈品店、金店、快递网点等重点场所，常态化开展反诈宣讲，激活商户群防群治力量，让街头商铺成为基层反诈的重要前哨。

近日，鹿城区委平安办、鹿城反诈中心、南门派出所联合为辛均高、邓诗琦授予“鹿城平安守护者”称号。

来 源：温州晚报

原标题： 热心反诈的表行老板全额退款 他还是空手夺白刃的“擒拿哥”

记者 叶雄伟 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com