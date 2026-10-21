温州都市报 2026-10-21 09:19:36

昨天，第十八届省运会乒乓球比赛男子单打戊组决赛在衢州举行，温州体校小将谢子墨发挥出色，力克对手夺得冠军。这是温州乒乓球项目时隔12年再次站上省运会最高领奖台。

温州网讯 昨天，第十八届省运会乒乓球比赛男子单打戊组决赛在衢州举行，温州体校小将谢子墨发挥出色，力克对手夺得冠军。这是温州乒乓球项目时隔12年再次站上省运会最高领奖台。

决赛中，谢子墨开局便打得积极主动。他发球变化多端，正手进攻犀利，在相持中敢于变线，牢牢掌控着比赛节奏。温州队教练叶超介绍，谢子墨来自平阳，2017年出生，是温州乒乓球项目近年来涌现出的优秀苗子，日常训练刻苦踏实，心理素质远超同龄选手。在谢子墨的成长过程中，温州市乒乓球协会给予了多方面支持。

本届省运会乒乓球比赛于10月13日在衢江区体育馆开赛。来自杭州、宁波、温州、衢州等全省11个地市的482名乒乓小将展开角逐。比赛设置甲、乙、丙、丁、戊五个组别，涵盖男、女单打与团体项目。团体赛于10月17日决出冠军，单打项目冠军则在10月20日全部产生。

温州乒乓球曾有过辉煌，但近年来在省运会赛场历经沉浮。2018年第十六届省运会周期开始，温州通过选拔赛积极布局，龙湾、瑞安等地输送了一批有潜力的青少年选手，但仍未能实现金牌突破。温州体校承担着乒乓球等19个项目的后备人才培养重任。如今，温州乒乓球终于再次摘得省运会金牌。这枚迟来的金牌，意味着从2014年第十五届省运会算起，长达12年的坚守与蓄力终于开花结果。

来 源：温州都市报

原标题： 温州乒乓球时隔12年再获省运会金牌

小将谢子墨发挥出色，力克对手夺得男子单打戊组冠军

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com