温州都市报 2026-10-21 09:20:05

昨天，第十八届省运会霹雳舞比赛在衢州落幕。温州选手毛子达、兰森凯在男子甲组决赛中会师，包揽冠亚军。这是温州首次获得省运会霹雳舞比赛金牌，实现了该项目的历史性突破。

温州网讯 昨天，第十八届省运会霹雳舞比赛在衢州落幕。温州选手毛子达、兰森凯在男子甲组决赛中会师，包揽冠亚军。这是温州首次获得省运会霹雳舞比赛金牌，实现了该项目的历史性突破。

比赛现场，动感音乐节奏强劲，选手们轮番登场。毛子达与兰森凯在决赛中展开激烈对决，两人动作流畅、爆发力十足，高难度定格动作引来观众阵阵掌声。最终毛子达凭借更稳定的发挥摘得金牌，兰森凯获得银牌。

霹雳舞在2022年第十七届省运会上首次被列为竞技体育类正式项目。在该届省运会霹雳舞女子甲组比赛中，温州运动员获得一枚银牌。近年来，温州持续推动霹雳舞项目普及与发展，通过赛事选拔和社会力量培养相结合，逐步构建起青少年训练体系。

来 源：温州都市报

原标题： 温州运动员首夺省运会霹雳舞冠军

记者 叶海鹏 通讯员 李浩南

本文转自：温州新闻网 66wz.com