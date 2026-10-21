中国新闻网 2026-10-21 10:10:00

2027年度国考报名已经过半，报名热度持续攀升，热门岗位报录比超2800:1。本次国考共计划招录3.57万人，继续向应届生和基层一线倾斜。同时，增加了实名实人认证，打击防范“公考围岗”舞弊行为。

2027年度国考报名已经过半，报名热度持续攀升，热门岗位报录比超2800:1。

本次国考共计划招录3.57万人，继续向应届生和基层一线倾斜。同时，增加了实名实人认证，打击防范“公考围岗”舞弊行为。

资料图：2025年11月30日，考生完成上午场考试后，步出北京丰台二中考点。当日，中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公共科目笔试举行。中新社记者 张祥毅 摄

记者注意到，目前已有热门岗位报录比超过2800:1。截至10月20日16时，文化和旅游部资源开发司“资源普查处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为2862人，该职位招考人数为1人，报录比已达到2862:1。

从报名条件看，该职位对学历的要求为本科及以上，其中，本科学历对专业的要求包含经济学、地理科学、城乡规划、管理学(工商管理、公共管理、旅游管理)。研究生学历对专业的要求包含应用经济学、地理学、城市规划与设计、管理学(工商管理学、公共管理学、旅游管理)。另外，该职位要求基层工作最低年限为二年，对服务基层项目工作经历和政治面貌均无限制。

此外，还有多个岗位出现超千人竞争一岗的现象。如，国家粮食和物资储备局湖北局“粮棉糖监管处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为2261人，招考人数为1人，仍有45人待审查；

国家统计局河南调查总队“巩义调查队一级科员”一职审查通过人数为2118人，招考人数为1人，仍有819人待审查；

生态环境部华东核与辐射安全监督站“核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下”一职审查通过人数为3000人，招考人数为2人，仍有158人待审查。

与此同时，也有很多岗位目前无人提交报名申请。华图教育研究院专家易定宏分析指出，这些岗位主要受限于专业壁垒高、身份与经历限制等几大硬性门槛。

“冷门岗位可以作为错峰报考的备选方向，但不要为了上岸而盲目选择”，易定宏表示，考生应客观评估自身条件，结合个人长远的职业规划进行选择。

来 源：中国新闻网

原标题： 国考报名时间过半，热门岗位报录比超2800:1

记者 李京统

本文转自：温州新闻网 66wz.com