“万亿之城”新观察：民营企业出海，温州如何“撑腰”？

中国新闻网 2026-10-21 10:56:59

2025年，该市货物进出口总额达3116.5亿元，其中出口2761.9亿元、增长9.6%，民营企业贡献约96%的出口。在当前全球贸易保护主义抬头、外部压力有增无减的背景下，民营企业闯世界，谁为它们托举赋能？温州在物流、展会、合规等环节持续发力，打通企业出海的“生命线”。

作为中国民营经济重要发祥地，浙江温州在2025年交出了一份扎实的答卷：GDP达到10213.9亿元，顺利进入“万亿俱乐部”，民营个体总量首次突破160万户……

从“敢为天下先”到跻身“万亿之城”，温州走过的每一步，都与民营经济的成长同频共振。

2025年，该市货物进出口总额达3116.5亿元，其中出口2761.9亿元、增长9.6%，民营企业贡献约96%的出口。在当前全球贸易保护主义抬头、外部压力有增无减的背景下，民营企业闯世界，谁为它们托举赋能？温州在物流、展会、合规等环节持续发力，打通企业出海的“生命线”。

集货成箱“拼起”出海新通道

“如今，产品在‘家门口’拼箱、出海，已成为越来越多温州外贸企业的日常。”乐清劳恩斯电气有限公司单证经理黄诏亿近日接受中新网采访时说，他们的产品主要销往非洲、南美洲等地，覆盖30多个国家，2025年出口额约2000万美元。

黄诏亿回忆道，以前他们的货物大多在宁波港出口，整车过去基本要隔天到，赶上港口忙碌的时候，早上抵达也要等到下午甚至晚上才能卸货，开港、结关时间环环相扣，如果有突发状况就可能错过一班船。

2025年10月29日，由温州市现代服务业发展集团有限公司(以下称“温州市现代集团”)投资建设的温州大型国际集货拼箱基地(一期)在温州海洋经济发展示范区投运，总建筑面积约3.39万平方米，成为该市首个具备提还箱功能的港外堆场。

“现在我们从工厂到基地车程40分钟，卸货快、出货时间自己掌握，容错率大多了。”黄诏亿表示。

集拼基地的投运并非偶然，而是温州外贸经济高质量发展的必然——当地中小微企业占比超90%，出口货物以小批量、多批次为主，对专业集货拼箱设施期待已久。

温州市四港联动发展有限公司党总支委员、副总经理蔡浩宇介绍，基地创新“温货温运+温州集货+空箱转驳”模式，把空箱前置到企业“厂门口”，货物集拼后短驳至温州港，即可搭乘18条覆盖俄罗斯、越南、泰国等国家和地区主要港口的近洋直达航线，“在温集拼、在温出运”，实现“入场即入港”。

工作人员搬运即将出口的货物。冯天璇 摄

与宁波港、“义新欧”中欧班列等“出海大通道”相比，基地在体量上并无优势，但当地不拼“大而全”，只是把目标定位于服务好身边的外贸企业。

蔡浩宇算了笔账：企业在温州本地提箱、拼箱，把运输成本、时间成本都算上，每个标箱能节省1500元至2000元。截至目前，该基地已服务160多家外贸企业。

眼下，基地的综合作业量已突破1万标箱，货品从鞋服、人造革到包装机、封罐机等，直接运到荷兰、肯尼亚、菲律宾等国家，让“温州制造”在家门口即可通江达海，实现港产双向赋能。

以展促产“架起”全球贸易桥

对于温州的外贸企业而言，如果集货拼箱基地解决的问题是“货怎么出”，那么温州国际会展中心则专注于回答“订单从哪里来”。

从产业基础看，温州电气、泵阀、鞋服、眼镜、汽摩配等产业集群规模可观，龙头企业数量多、外贸网络发达。2025年，温州共举办展会及相关活动55场，总展览面积73.26万平方米，其中温州国际会展中心承接41场活动、展览面积48.7万平方米。

温州国际会展中心参观者众多。冯天璇 摄

“温州的会展业是市场里‘长’出来的，我们做会展，要彻底跳出传统‘收租当房东’的思维。”温州国际会展中心党总支书记、董事长，温州市会展行业协会会长应俊表示。

以今年9月举行的中国(温州)国际汽摩配博览会为例，该展会主动下沉至瑞安、玉环两大汽配制造基地，开创了“一主两翼”的办展模式。

其中，几百家汽摩配企业在瑞安“家门口”参展，吸引了上汽、吉利、比亚迪等车企和20多个国家的海外买家，不仅现场意向成交超4亿元，还带动周边酒店爆满、景区客流翻倍，直接拉动地方文旅消费超6000万元。

在应俊看来，温州不缺好产品，缺的是与全球市场精准对接的“贸易桥”。

“有海外采购商来参加展会，我们会先审核行业资质，符合条件的配备专车接送、全程翻译、免费酒店等保障。”应俊介绍，即便展会结束，匹配服务也全年无休——他们会联系外商跟踪交易情况，暂时没有达成合作意向的将常态化推送合适的出口企业。

积极“引进来”的同时，温州也主动“走出去”：目前该市已有6个政府主导的海外自办展，相关企业跟着展会走进东南亚、中东、欧美等市场；UFI(国际展览业协会)认证展会达8个，数量居浙江第二……

近年来，在传统制造业蓬勃发展的基础上，温州新兴产业不断成长，人工智能、具身智能等加快进入千行百业。

10月17日至19日，2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会在温州国际会展中心举行，制造业企业负责人、专家学者、采购商等海内外人士相聚一堂，实现技术展示、供需对接、实景验证、成果转化的全闭环落地……

合规体系“铺就”阳光出海路

在全球化浪潮的推动下，跨境电商已成为连接世界贸易的数字桥梁。

2025年，温州跨境电商出口额达287.4亿元，当地许多中小企业依托小单快反、柔性适配的优势，跳出传统外贸订单局限，在全球终端消费市场开辟新蓝海、寻求新增量。

然而，与之对应的是，“缺票难报税、合规成本高、异地报关繁”等问题也日益凸显。“我们发现，跨境电商企业想规范纳税，但‘该走哪条路’还不够清晰。”温州现代国贸云商有限公司副总经理胡珊珊坦言。

2025年6月，国家税务总局发布《关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告》，平台内经营者身份、收入信息进一步透明化。

温州的应对，是努力把“路”修好——由温州市现代集团与浙江省国贸集团联合打造的温州跨境通平台，是当地首个集政务服务、跨境贸易、生态赋能于一体的跨境电商产业中枢。

浙江省跨境电商综合服务平台温州中心一景。冯天璇 摄

该平台为中小企业提供通关、物流、合规、金融等一站式服务，首创9610核定征收审核体系，已落地阿里速卖通“无票免税”等创新业务，是国企助力本土品牌合规出海的重要窗口。

“对企业来说，合规是前面那个‘1’，没有它，后面再多‘0’也立不住。”胡珊珊介绍，他们帮助本土企业拿下全国第一张跨境电商所得税核定征收税单，让温州成了全国首个实现“企业备案、数据验真、税政落地”全流程闭环的综试区。

截至目前，温州跨境通平台注册用户已超4500家，其中2400多家在综试区备案并有出口通关记录。

“我们不与民企争利，而是专做民企想做却做不了、产业急需却没人带头的难事。”温州市现代集团党委委员、温州国贸集团董事长董伯俞说。如今，该平台累计出口额已超24亿元，一年帮助企业降低合规运营成本超1.2亿元，让更多温州民企“阳光出海、安心赚钱”。

做大集拼枢纽、做强会展经济、做实合规体系……温州的实践证明——政府“搭台”，企业“唱戏”，外贸发展的步子才能越走越稳。面向“十五五”，温州市现代集团确定“133”发展战略，提出全力以赴抓好生产性服务业，给温州民营经济和制造出海当好后盾。

在“万亿之城”新起点上，温州正以“在家门口链接全球”的底气，续写新的开放故事。

来 源：中国新闻网

原标题： “万亿之城”新观察：民营企业出海，温州如何“撑腰”？

记者 傅飞扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com