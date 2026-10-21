向存量要增量盘活工业用地 温州“螺蛳壳里”巧做文章

中国新闻网 2026-10-21 10:59:15

高效利用工业用地是盘活存量空间、集约资源、支撑产业高质量发展、保障实体经济持续扩容的关键抓手。在浙江温州，近年来，当地依托低效用地再开发试点，通过低效工业用地再开发、工业用地配置模式创新、厂区空间提质改造等特色举措，实现“螺蛳壳里做道场”，让区域经济迸发出新活力。

高效利用工业用地是盘活存量空间、集约资源、支撑产业高质量发展、保障实体经济持续扩容的关键抓手。在浙江温州，近年来，当地依托低效用地再开发试点，通过低效工业用地再开发、工业用地配置模式创新、厂区空间提质改造等特色举措，实现“螺蛳壳里做道场”，让区域经济迸发出新活力。

依托环形车道，每天都有七八十辆运输原料、成品的大吨位货车，直达紧固件生产商罗子峻位于三楼的厂房。“原来我们的厂房分散，管理成本高，高精密设备不允许吊装上楼，电梯运输材料耗时费力。”罗子峻算了笔账，“空间换地”模式为其降低了至少一半的生产成本。

两年前，罗子峻将厂房搬迁至温州乐清市北白象镇。在这里的工业区，多层厂房是最大的特色。

以容积率达6.0的乐清引领数智科技产业园为例，其最高建筑达30层，10层以上用作企业的研发、行政办公，10层以下用作生产厂房。目前，已有100余家企业达成入驻意向，其中70%为高端装备制造、新能源、新一代信息技术等领域的企业。

“我们希望上下楼就是上下游，产业园就是产业链。”北白象镇党委书记林才介绍，该镇以紧固件为主导产业，存量工业用地普遍存在地块原厂房面积狭小，环境脏乱差，生产效率低下的问题。依托乐清“工业空间倍增计划”，近年北白象探索容积率不设上限、技术共享等政策红利，推动产业空间从“存量”变“增量”，助力导入高端产业和先进产能。

项目再开发后的北白象西漳工业区。 温州市自然资源和规划局供图

北白象的“转身”，是温州盘活存量工业用地、激活产业发展动能的缩影。作为中国民营经济的重要发源地和先行区，温州的市场主体数量多，工业用地需求强烈。但该市“七山二水一分田”，土地资源禀赋不足，可用工业用地稀缺，“有地没项目”与“有项目没地”的矛盾一度突出。

为破解上述难题，当地不仅“向天空要空间”，还探索创新工业用地配置模式，让好的企业拿到对的地。

在温州龙湾区，温州欧迪家居有限公司负责人郑智对未来要建成的新厂房充满期待。他说，厂房建成后将引入自动化生产设备、升级智能化生产线，预计年产能提升60%以上，达产年可实现年产值8000万元以上。

去年11月，该公司通过温州市工业用地配置创新模式“限地价、竞贡献+摇号”，竞得总用地面积4.79亩的地块，这也是温州首宗以“限地价、竞贡献+摇号”方式出让的工业用地。

“这在过去根本不敢想。在温州，千万元产值的企业太多了，想拿一小块地建厂，压根排不到队。”郑智坦言，随着自家企业向智能化转型升级，机械臂等大型设备进厂需求迫切，对物理空间的需求显著增加。但厂房租赁存在不稳定性，大型设备搬运成本高，始终不如拥有自家厂房让人安心。

传统土地配置依赖政府与企业人工匹配，周期长、拉扯多，存在不确定因素。温州市自然资源和规划局相关负责人介绍，新模式设定土地出让最高限价，避免非理性竞争推高地价；明确亩均税收最低贡献，将单一价格竞争改为价格、效益双评价；在多家企业接受同等条件时采用摇号方式，确保配置公平。

据悉，2025年“限地价、竞贡献+摇号”模式全面推行后，该市工业用地供应量同比增长33%，全年工业用地供应量创历史新高，供地周期从平均6个月大幅压缩至2个月。

温州欧迪家居有限公司中的自动化生产设备。 鲍梦妮 摄

工业用地需求的变更，折射着民营经济的发展脉络。

已有三十余年历史的浙江禾本科技股份有限公司几度扩产，亟须用地。同时，随着城市化进程加快，厂房周边自然村拆迁，腾出的空地因面积小、分布散，无法单独开发利用，造成土地资源闲置低效。

如何将空间破碎的“边角地”集零为整，让土地释放最大效益，考验着多方的主观能动性。零星用地归宗与规划指标优化，便让“零星边角地”摇身变成了“金疙瘩”。

浙江禾本科技股份有限公司总经理魏双勇指着一块仅有3亩的地块介绍，去年企业花300万元以协议出让的方式将其并入主体地块，稳定投产后，新增产值超2亿元。

一般来说，“边角地”通常指面积较小、形状不规则、不具备单独开发条件的地块。

土地整合之后，审批效率成为项目推进关键。在“拿地即开工”“备案即发证”等改革措施基础上，当地还创新引入“滚动审批”机制，允许企业就已取得使用权的土地先行办理建设工程规划许可，实现“成熟一块、开发一块”。这一举措为禾本项目累计节省审批时间近2个月。

据统计，开展低效用地再开发试点以来，温州累计完成低效用地再开发3.44万亩，其中企业自主改造的低效工业用地1.72万亩，占总量的50%。

立足有效市场、有为政府、有效监管的有机结合，温州坚持向空中要产能、向存量要增量、向改革要空间，以工业用地制度创新，在山多地少的资源禀赋约束下为民营经济松绑赋能。每一块盘活的工业地块，也在化作民营制造转型升级、培育新质生产力的沃土。

来 源：中国新闻网

原标题： 向存量要增量盘活工业用地 温州“螺蛳壳里”巧做文章

记者 鲍梦妮 张传新

本文转自：温州新闻网 66wz.com