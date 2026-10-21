人民网 2026-10-21 11:04:49

温州以“螺丝城”改造为突破口，采取统一规划设计、优化楼层使用、停车上楼等一系列举措，向上要空间，最大限度提高土地利用率。

温州，“七山一水二分田”。数据显示，该市存量工业用地平均容积率约为1.3。一边是新增建设用地指标逐年收紧，企业用地紧张；另一边是大量老旧工业区容积率低下，土地长期处于低效利用状态。这是全国许多城市在高质量发展阶段共同面临的“空间焦虑”。

2023年9月，温州获批成为全国新一轮低效用地再开发试点城市，试图以制度创新唤醒“沉睡”的土地，向存量要空间、向低效要效益。近日，人民网浙江频道前往温州乐清、鹿城、龙湾等地，探访这座民营经济重镇如何突围，走出一条向存量要效益的高质量发展之路。

在乐清市北白象镇西漳工业区，机器轰鸣，新建的标准化厂房拔地而起。很难想象，这里曾是配套设施缺失、厂区环境杂乱、安全隐患突出的老旧工业集聚区。

面对单个企业“改不动”的困境，北白象镇不搞零敲碎打，而是系统推进老旧工业区整体更新、低效用地连片盘活，推动工业用地集中连片整治。

当地以“螺丝城”改造为突破口，采取统一规划设计、优化楼层使用、停车上楼等一系列举措，向上要空间，最大限度提高土地利用率。

北白象镇西漳工业区改造前后对比图。温州市自然资源和规划局供图

随着容积率从1.0提升至2.6，空间倍增效应迅速显现。首批从老旧厂房搬入浙南紧固产业园的浙江嘉劲电器有限公司总经理罗子峻感慨：“原先厂房分散在三处，租金高、管理难。入驻园区后租金减少50%，设备从50多台增至230多台，年产值从4000万元跃升至近2亿元。”

在不远处的乐清引领数智科技产业园，“向天要地”同样取得成效，大吨位集装箱货车可直达各楼层，成为“工业上楼”的范本。改造后，该园区容积率将从1.0跃升至6.0，建筑面积从4.5万平方米增至23万平方米。

乐清引领数智科技产业园项目全面封顶。人民网 程欣摄

截至目前，西漳工业区新增建筑面积55万平方米，引入33家优质企业，预计年产值增长20亿元，昔日的“老破小”蜕变为“金元宝”。在这里，“上下楼就是上下游，产业园就是产业链”。

如果说北白象破解的是“连片怎么统”，那么鹿城禾本科技回答的则是“零星怎么用”。位于鹿城区的浙江禾本科技，老厂区始建于2002年，原有用地布局严重碎片化，南北割裂且配套老化，阻碍产能扩张。

当地在摸排中发现这一情况后，探索“归宗利用”路径：将散布周边的零星边角地整合归宗，通过协议出让供给企业。按照零星用地归宗政策，将企业现有用地与3宗零星用地整合，并宗后企业用地面积扩大至90亩。

“就像裁缝一样，把边边角角缝补起来。”禾本科技总经理魏双勇的比喻十分生动。配合“滚动审批”改革，通过实行分区块发放许可证与产权证，企业实现了“边生产、边建设、边验收”。改造后，容积率从1.2升至1.85。预计全面投产后，年销售收入可达2.71亿元，亩均税收从18万元大幅提升至35万元。

禾本科技零星用地利用示意图。温州市自然资源和规划局供图

解决存量盘活的同时，温州也在重塑新增工业用地的配置逻辑。在龙湾区，欧迪家居负责人郑智至今记得2025年10月在广交会出租车上递交标书的情景。面对长期租厂房、年租金140万元的重压，企业抱着试一试的心态参与了温州首宗“限地价、竞贡献+摇号”工业用地竞拍。

温州通过限定地价上限、竞报亩均税收、公开摇号的方式，打破传统供地的局限，实现优质工业用地精准匹配优质实体企业。最终，欧迪家居成功拿地。“有了自有厂房，预计每年光租金就能省下70万元到80万元。”郑智说，企业正计划全面升级自动化设备，预计2027年初投用。

试点以来，温州累计完成低效用地再开发3.44万亩，以占全省6.9%的存量工业用地贡献了10%的工业增加值。温州正用一套组合拳，为全国进入存量时代后的土地高质量发展交出一份“温州答卷”。

来 源：人民网

原标题： 浙江温州：向“存量”要“增量”的土地突围

记者 程欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com