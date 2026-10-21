诗意长江焕发蓬勃生机

新华网 2026-10-21 11:28:26

“我把魂留给江，你把诗写进江。”湖北宜昌灯塔广场上演的情景剧《轻舟已过万重山》中，屈原与李白隔空相望。

“我把魂留给江，你把诗写进江。”湖北宜昌灯塔广场上演的情景剧《轻舟已过万重山》中，屈原与李白隔空相望。一句“今日江畔相逢，见诗魂不灭，心中可释怀矣”，道尽了中华文脉的坚韧与深情；一声“这条江，是我们的国，更是我们的根”，点燃了现场观众心底最深沉的家国共鸣。

“滔滔江汉，南国之纪。”长江自世界屋脊奔涌而下，纳百川、入东海，滋养绵延不绝的中华文明，孕育出巴山蜀水至江南水乡的千年文脉。良渚玉器、三星堆青铜、楚式漆器、景德镇瓷器……众多文化瑰宝镌刻了文明印记，承载民族共同的精神根脉。

千百年来，江清水安，才有文明绵延不绝。江水之畔，农耕文明曾写下“两湖熟，天下足”的传奇。近代以来，沿江又兴起一批民族工业，冶铁炼钢、纺纱织造、造船航运……

“共抓大保护，不搞大开发”——2016年9月，《长江经济带发展规划纲要》正式印发，长江的保护与发展，翻开崭新的一页。重庆涪陵一位老支书，当时在工作本上写下：“这不仅是国家战略，更是我们这代人的责任。”

十年实践，长江生态气象一新。日暮时分，站在湖南临湘长江村边眺望，江豚逐浪嬉游，在粼粼江面划出灵动的弧线，村民欣喜“小时候常看到的‘江猪子’又回来了”。蓬勃生机背后，是一场场生态保护攻坚战：数千家化工企业关改搬转，千余座非法码头彻底整改，二十多万个入河排污口规范整治，人们从“靠江吃江”转变为“守江护江”……

一江清，文脉兴。明代学者宋濂在金陵阅江楼，曾写下“登览之顷，万象森列”，如今再登阅江楼，不仅风景如故，古韵更添新姿。随着《长江文化保护传承弘扬规划》落地实施，长江沿线众多沉睡的文化遗产逐渐“活”起来、“火”起来：位于杭州的良渚古城遗址申遗成功，实证中华五千多年文明史；川渝两地携手保护三星堆遗址、推进石窟寺国家遗址公园建设；金沙江发掘出的远古彩绘岩画，镌刻万年前先民的长江印记……丰厚的长江文化资源，不断为高质量发展夯实根基、注入动力。

十年守护，一江清水正在惠泽人民。湖北秭归，生态改善后依托品种改良和独特小气候，四季皆能产鲜橙；湖南岳阳昔日砂石扬尘的华龙码头，变身草木葳蕤的湿地样板；安徽马鞍山市薛家洼生态园，一改往昔面貌，成为造福百姓的“城市生态客厅”……一批具有历史人文内涵的滨江城市、美丽乡村与灵秀山水和谐相融，沿江人民不仅拥有干净水源、宜居家园，更在“绿水青山”中找到了产业升级、文旅融合的“金山银山”。

漫步于长江国家文化公园，云中栈道蜿蜒，琵琶书屋静卧绿丛，游客饶有兴致体验全息投影《浔阳江头夜送客》，诗意长江跃然眼前。这条奔腾不息的生态之河、文化之河，正在时代发展中焕发生机，在文脉传承中绽放风华。

作者：王志艳、黄浩

原标题：何以中国·新时代的长江之歌丨诗意长江焕发蓬勃生机

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com