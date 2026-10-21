人民日报 2026-10-21 11:30:08

扎根生活书写奋斗，以文润心凝聚共识，葆有爱国情怀，凝聚民族之魂，在改革创新中激扬奋进力量

精神的力量，穿越时空、激荡人心。

曾经，红军长征从出发地到落脚点耗时两年之久，何其壮烈。如今，江西瑞金至陕西延安直达高铁G3998次复兴号列车开行，实现“当日达”。

百年前，“奥运三问”振聋发聩、饱含辛酸。今天，体育强国建设步履坚实，第二十届亚运会赛场上，中国体育代表团创亚运会境外参赛最好成绩。

从一项项大国工程、一个个拼搏身影中，可以读出勤劳勇敢、自强不息的民族品格。绵延千年的精神传统，于时代前行中不断呈现鲜活表达。

习近平总书记强调：“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神。”

学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，把握文化建设着眼于人、落脚于人的鲜明指向，更能理解这种精神力量从何而来，又如何滋养心灵、凝聚人心、激励奋斗。

人民的奋斗实践，是中国精神生长的深厚土壤。

毕淑敏以亲身戍边经历为底色写成《昆仑约定》，把高原将士守卫国土的牺牲奉献写进作品。

纪录片《重机城奏鸣曲》走进中国一重集团车间，记录工人锻造钢锭、研发数控探头系统的日常。

从冰峰雪域到工厂车间，作品视角不同，但主人公无不将个人奋斗与国家需要紧密相连。

为什么甘愿为国付出青春，为什么在难关面前不肯退缩，又怎样在不断探索中打开新局？深入这些具体的选择，才能理解中国精神的分量。

深深扎根生活，既发现动人的故事，也挖掘支撑这些选择的信念，把伟大成就背后个人的努力表现出来，就能为时代留下有血有肉的精神记忆，不断丰富中国精神的时代内涵。

一部好作品，往往能让不同的人共情，让心灵受感染。

话剧《红岩》走进湖南长沙的高校礼堂，退休教师、大学生、中学生同场观看，从各自的人生经历出发，读懂先烈的牺牲与担当。人们未必有相同的生活，却能理解同一份坚守，珍惜来之不易的安宁。

这种跨越代际的共鸣，推动家国情怀由故事走进内心，也让人们彼此间有了更深的精神联结。

看舞剧《天工开物》，生动故事呈现古人劳动智慧，观众从宋应星的经历中体会探索未知的可贵；

听山西左权开花调《新风又吹桃花红》，“婚事新办、丧事简办”被融进太行民歌旋律，引导人们思考幸福的真谛……

坚持以社会主义核心价值观为引领，推进创造性转化、创新性发展，使优秀传统文化中的精神追求与当代价值相融合。

当文化浸润从情感共鸣升华到价值认同，当共同珍视的道理成为共同遵守的行为规范，中国精神便有了凝聚人心的深厚基础。

时代不断出新考题，精神传承也要写出新答卷。

传承西迁精神，西安交通大学科研团队面向国家需求，在空间视觉、空间作业机器人等领域攻关；

华中农业大学“本禹志愿服务队”的青年们接力支教，在贵州山区开设“玩转科学”“艺起童行”等课程，拓展孩子们的成长天地；

河北塞罕坝，新一代建设者扛起前辈的绿色使命，探索混交林营造、借助智能监测守护林海……

传承精神不必重复前路，但须读懂前人的选择。抚今追昔，为国担当、为民奉献的追求一以贯之，践行使命的方法因时而新。

面对新挑战，既有不畏艰难的定力，又有开拓创新的勇气，把报国之志落实为解决实际问题的行动，才能将历史积淀的精神财富持续转化为开辟未来的力量。

中国精神何以立？答案既在历史深处，也在亿万人民的烟火日常中。

扎根生活书写奋斗，以文润心凝聚共识，葆有爱国情怀，凝聚民族之魂，在改革创新中激扬奋进力量，我们必将更有志气、更添底气，为推进中国式现代化注入强大精神动能。

作者：孟繁哲

原标题：中国精神何以立（评论员观察）——赓续文脉启新程③

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com