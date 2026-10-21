人民日报 2026-10-21 11:30:53

顶住压力，化阻力为动力，不等不靠、主动求变，才能于山重水复中觅得柳暗花明

飞机降落在内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛国际机场。出发前对这座煤炭重镇的“黑色想象”，在踏进航站楼那一刻，被颠覆、被刷新。

不仅是因为清新雅致的机场环境令人心旷神怡，更因为从当地人口中得知，伊金霍洛国际机场是全球首个零碳机场——清洁能源占比达90%以上，年消纳风光发电量超2100万千瓦时，实现零化石燃料、零氟利昂、零冷却水供能。

从煤炭到零碳，反差感蕴含读懂这座城市的密码。

全市七成土地底下都藏着煤，煤炭储量占全国1/6，天然气储量占全国1/3……同行人感慨“老天爷追着喂饭吃”。但是这份“天赋”，用不好反而成为累赘。

经济学中有个“资源诅咒”的说法，指的是自然资源丰富，反而可能导致地区产业单一、拖累长期发展。如何破解“诅咒”，从被动“喂饱饭”到能主动“吃好饭”？如何走出资源型城市转型新路径？鄂尔多斯实践给人启示。

没有退路，反而逼出新路。转型升级，先得有“置之死地而后生”的韧劲。

2012年前后，煤炭价格跳水、楼市压力接踵而至，让鄂尔多斯警醒：“一煤独大”、粗放发展的老路走不通。拉长煤化工产业链、建设智慧矿山、培育零碳产业……在绿色发展理念引领下，转型加快步伐。

2025年，全市规上非煤工业增加值比重达30.8%，现代煤化工产业增加值增长62.4%，风光氢储产业集群加速成形，产业“含绿量”“含新量”节节攀升。

谁都可能面临被“逼到墙角”的时刻。顶住压力，化阻力为动力，不等不靠、主动求变，才能于山重水复中觅得柳暗花明。

很长一段时间，沙漠被视作鄂尔多斯的包袱，沙化影响生态，治沙需要花钱。库布其“光伏长城”改变了这一认知：绵延沙海铺展光伏板，板上发电、板下种草、板间养殖。昔日避之唯恐不及的荒漠，成了集发电、治沙、富民于一体的宝库。

当前，前沿技术、新兴产业快速迭代，各地在转型中也应重新认识自己的家底，不能用旧标尺丈量新事物。盐碱荒滩可变丰产良田，深山密林孵化生态文旅，寒凉戈壁成就算力中心……资源有限不可怕，怕的是自我设限。重建禀赋认知，重构自身优势，才能打开转型新空间。

转型至深处，转的是思维模式、变的是利益格局。让旧的认同新的，让新的倒逼旧的，相融互促、利益共生，转型往往更顺、阵痛会更小。

在鄂尔多斯发现一个特点：不少新能源产业投资者、高端煤化工从业者，此前都是煤炭人。企业层面更不必说，中煤鄂尔多斯投资10万吨液态阳光项目，将风光绿电、电解水制氢与煤化工深度耦合；鄂尔多斯煤制油公司研发的煤基特种燃料，助力长征十二号运载火箭首飞成功。旧育新、新促旧，转型所指，人心所向。

转型升级也好，改革发展也罢，说到底就是要把各方力量凝聚到一个目标上，让各方都能有所获益、有所进步，在共同做大蛋糕中分享红利。

由一域可看全局。敢于打破路径依赖，主动跳出舒适区，持续挖掘新的增长空间，今日中国正是在新发展理念引领下推动高质量发展。

从要素驱动转向创新驱动，这是一场体量更大、难度更高的跃升。环顾世界，能完成这种跨越的经济体并不多，有的在半途失速，有的误入歧途。中国正在把长期积淀的产业基础、集中力量办大事的制度优势、逐年厚植的人才储备、超大规模市场的纵深，汇聚成向上跃升的磅礴之力。

历史只会眷顾奋进者。一个敢于向上向前的国家，自会走出壮阔灿烂的未来。

（作者为本报评论部编辑）

作者：彭 飞

原标题：被“逼到墙角”，就向新起跑（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com