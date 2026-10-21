人民日报 2026-10-21 11:31:54

今年国庆假期，青海祁连县火了。单日，超10万游客涌向这座常住人口仅5万的小城。酒店满房，民宿售罄，求助电话打爆。县里决定开放学校宿舍，文旅干部连夜铺床，妥善安置近500名滞留游客。当地的应急处置保障游客安全，赢得点赞。

然而，事后网上也出现一些质疑声：凭什么住学生宿舍？为什么不用体育馆等公共空间？这些声音里，包含对权利边界的体认、善意的期待，也让“祁连县考题”具有进一步完善治理的样本意义。如何正确认识这一事件，还需要厘清是非、澄清谬误，分清主流支流。

首先，应该看到一个基本事实，这是在紧急状态下的应急处置。由于9号公路火热出圈，祁连县游客相比往年暴增。短短数小时内，400多个求助电话打入；在气温骤降的高海拔县城夜晚，包括老人、孩童在内的数百名游客无处安顿；最近的县城在近200公里外……如何快速安置游客，是必须立刻解决的公共应急救助问题。

面对紧急情况，想方设法快速安置500多名滞留游客，避免他们在零下气温中露宿街头，体现了当地政府负责任的态度。事后复盘，有人看到游客免于冻伤冻病，有人强调学生的知情同意与隐私，这些都是答好“祁连县考题”的必要组成部分，但要分清主要矛盾与次要矛盾。苛求应急处置的每一步都完美无瑕，很可能耽误同样处境下的快速响应。

寒风中无处居住的人，更懂得一张温暖床铺的珍贵。学生宿舍室温有保障，而体育馆等公共场所供暖不足，难以满足老人和儿童的安全过夜需求。当地也并非“不注重隐私”。县政府先与教育局、学校代表商量，工作人员用被褥把学生私人物品裹起来进行“隐私隔离”，事后给学生发放了暖心礼包和感谢信，发公告免费为有需求的学生更换洗漱、床单物品。在突发情况下，当地已是尽力平衡各方利益。

对紧急情况下的实干者、担当者，应给予更多理解支持，这不仅是对应急处置本身的共情，更是为了树立为担当者担当、为实干者撑腰的导向，如此才能让更多善意转化为善治，让更多党员干部敢于为民做事、为民担当。

当然，包容不等于回避问题。如果每一次客流高峰都要靠应急处置来兜底，文旅产业就谈不上高质量发展。对政府部门而言，需要不断提升预判的科学性、治理的有效性、处置的法治化，善于通过社交媒体热度、导航路线搜索量、高速卡口车流等数据形成文旅流量预测，把应急预案做得更加妥善周全；对广大游客而言，也需要当好自身安全的第一责任人，提前判断客流、预订酒店、做好旅游路线规划，切实为自己出行安全负责。

善待实干者、包容担当者，同时把功夫下在平时，才能让为民服务的作为不被辜负，让基层治理温暖有力、从容有备。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：善待实干者 包容担当者（人民锐评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com