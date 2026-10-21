人民日报 2026-10-21 11:32:59

标准建设如何更好适应前沿科技发展需要？

在可穿戴电子领域，我国专家牵头制定一项国际标准；在脑机接口领域，国家药监局发布脑机接口医疗器械标准，走在国际前沿……近期，标准建设的新成果，展现我国培育新兴产业、布局未来产业的主动作为，也带来思考：标准建设如何更好适应前沿科技发展需要？

前沿科技快速迭代，标准建设则周期较长。标准出台过晚，可能留下安全隐患；标准定型过早，又可能束缚创新探索。改进供给方式、完善更新机制、强化规则运用，统筹好鼓励创新与防范风险，才能促进技术研发、标准研制与产业推广相衔接。

分类推进标准供给，为前沿科技探索留足空间。

技术的发展阶段、风险程度不同，标准供给的时机和方式也应有所区别。涉及生命健康和人格尊严等，应优先明确底线；涉及数据质量、共性测试方法，应加强验证，尽早形成参照；对于尚在探索的技术路线，则应保持开放，为不同方案留下余地。

以脑机接口为例，信号采集与解码技术仍在演进，但保护人的自主性却不能等待。我国《脑机接口研究伦理指引》明确要求“尊重被试的知情权和个人尊严”，并将其细化为可操作的保护措施，有助于厘清研究应用的边界。把握“管太早”与“管太晚”的平衡，关键是根据风险性质和技术成熟度，明确哪些要求必须先行，哪些内容可以在实践中逐步形成共识。

完善标准更新机制，为技术快速迭代提供支撑。

前沿技术的新功能、新场景不断涌现，标准建设也需建立从制定、实施到反馈、修订的完整闭环。当新情况出现、原有评价方法失效时，应及时启动复审修订，使标准保持适用性。

2025年修订的《国家标准化指导性技术文件管理规定》，明确为技术尚在发展中的标准化对象提供规则、指南或特性。今年发布的智能体互联系列标准，为兼容不同技术路线保留充足空间。推动标准研制与试点验证相结合，及时反馈、持续改进，才能让标准跟得上技术变化。

提升规则运用能力，为参与国际竞争创造条件。

当前，技术标准与安全审查、检测认证、专利许可等环节联系日益紧密，一些国家试图将标准合规作为遏制工具。面对不合理限制，需积极制定和运用规则维护权益，助力我国企业将技术优势转化为国际市场竞争力。

近年来，我国牵头制定《合规管理体系有效性评价指南》和《合规管理体系能力管理指南》，为我国企业依法应对标准领域的不合理限制提供指引和支持，为全球合规治理工作贡献了中国方案。让更多中国方案上升为国际标准，就能更好把技术积累转化为规则影响力，为我国企业参与国际竞争拓展空间。

让技术创新与标准建设同向发力，让标准建设既回应当下需求又着眼未来变化，才能把更多前沿成果转化为发展优势，在新一轮科技革命和产业变革中掌握更大主动。

作者：李铭轩

原标题：以标准建设护航前沿科创（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com