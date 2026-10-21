全国碳排放交易量累计突破10亿吨大关
在国务院新闻办公室今天（21日）上午举行的新闻发布会上，生态环境部副部长李高介绍，我国碳市场建设已进入快速发展新阶段。
前不久，全国碳排放权交易市场交易量累计正式突破10亿吨大关。全国碳市场启动五年多来，我国从无到有，建成了全球规模最大的碳排放权交易市场，管控二氧化碳排放量约83亿吨，占全国二氧化碳排放总量65%以上。如今，碳市场建设已进入快速发展新阶段。
在减排增效方面，“十四五”期间，我国推动火电行业减排二氧化碳约5.3亿吨，1100余家重点排放单位获得减排收益约360亿元，累计降低全社会减排成本568亿元。
在价格引导方面，市场活跃度持续提升，交易规模持续扩大，碳价成为企业制定碳减排策略的重要依据。
在国际影响方面，碳市场建设成效受到国际社会高度评价，也成为展示我国积极应对气候变化的重要窗口。
下一步，全国碳排放权交易市场将持续扩大行业覆盖范围，到2027年扩围至石化、化工等工业领域主要排放行业，进一步完善配额管理制度，科学、公平分解落实好碳排放权交易市场覆盖行业单位产品碳排放下降3%左右的目标，对碳排放总量相对稳定的行业优先实施配额总量控制，稳妥推行免费和有偿相结合的配额分配方式，并逐步扩大有偿分配比例。
来 源：央视新闻客户端
记者 蒋晓平 李志贵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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