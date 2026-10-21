央视新闻客户端 2026-10-21 14:48:51

北京时间2026年10月21日11时39分，我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域成功发射谷神星一号海射型遥八运载火箭，搭载发射的西光肆号01星顺利进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是谷神星一号运载火箭的第24次飞行。

北京时间2026年10月21日11时39分，我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域成功发射谷神星一号海射型遥八运载火箭，搭载发射的西光肆号01星顺利进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。 此次任务是谷神星一号运载火箭的第24次飞行。 来 源：央视新闻客户端 原标题： 谷神星一号海射型遥八运载火箭发射成功 本文转自：温州新闻网 66wz.com