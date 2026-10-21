环球网 2026-10-21 14:49:53

据台湾联合新闻网10月21日报道，台积电高雄楠梓厂10月20日发生重大事故，4名工人进行钢构吊挂作业时，疑因螺栓断裂，连人带钢梁从高处坠落，当晚已有3人死亡，唯一生还的37岁黄姓工人也因伤势过重于深夜不治身亡。报道称，台湾南部科学园区管理局表示，事故发生后已派遣劳动检查人员进场调查，确切事故原因仍待厘清。

台积电高雄楠梓厂20日发生重大事故，4名工人进行钢构吊挂作业时，疑因螺栓断裂，连人带钢梁从高处坠落，当晚已有3人死亡，唯一生还的37岁黄姓工人也因伤势过重于深夜不治身亡。报道说，整起事故造成4人死亡，是台积电高雄厂建厂以来发生的重大安全生产事故。

台积电楠梓厂发生重大事故，厂区停工调查中。图源：台湾联合新闻网

据报道，这起事故发生在20日16时许，地点位于台积电楠梓园区F22 P4新建工程工地，当时承包商上昊机械有限公司4名男性工人进行钢构吊挂安装作业，疑似三楼外侧钢构连结板螺栓突然断裂，导致钢构组件失去支撑，4名工人也跟着从高处坠落，现场人员见状立即通报消防局，救护人员赶抵后将伤者送往医院抢救。

其中3人经医疗团队全力抢救，仍不治身亡。另一名37岁黄姓工人送往医院时意识清醒，是4名坠落工人中唯一生还者，医院紧急安排手术抢救，术后转入重症监护室持续治疗，但20日深夜23时仍因伤重不治。这起事故死亡人数从3人增加至4人。

报道称，台湾南部科学园区管理局表示，事故发生后已派遣劳动检查人员进场调查，确切事故原因仍待厘清。

台积电20日晚发表声明称，事故发生地点目前属承包商交付施工范围，相关工程已自主停工，台积电工地安全团队持续在现场配合调查，厘清事故发生原因。

来 源：环球网

原标题： 台积电高雄厂区发生重大安全事故：4名工人从高处坠落死亡

本文转自：温州新闻网 66wz.com