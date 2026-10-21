央视新闻客户端 2026-10-21 14:51:17

近日，教育部、国家卫生健康委、国家疾控局联合印发《关于防控儿童青少年高度近视的通知》。《通知》提出保障用眼环境、增加户外活动、掌握近视底数等六个方面举措，切实防控儿童青少年高度近视。高度近视通常是指近视度数大于等于600度或眼轴长度大于等于26毫米的屈光不正状态。

近日，教育部、国家卫生健康委、国家疾控局联合印发《关于防控儿童青少年高度近视的通知》。《通知》提出保障用眼环境、增加户外活动、掌握近视底数等六个方面举措，切实防控儿童青少年高度近视。

高度近视通常是指近视度数大于等于600度或眼轴长度大于等于26毫米的屈光不正状态。儿童青少年一旦发展为高度近视，可能会演变成病理性近视，增加发生视网膜脱离、黄斑病变等并发症风险，是致盲性眼病的主要原因之一。

《通知》提出：保障用眼环境，各地教育部门要指导中小学校落实教室、宿舍、图书馆、阅览室等采光照明要求，采购高度和学生身高、发育相匹配的可调节式课桌椅，减少教学过程中电子产品使用时长。

中小学校要严格落实中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，推行“课间15分钟”。中小学生可通过经常性远眺等方式放松眼睛，保持“一拳一尺一寸”的正确读写姿势，坚持规范做眼保健操。

各地教育部门要组织和督促中小学校严格落实中小学生每学年1次健康体检和每学期2次视力监测，准确报送视力监测主要信息。

跟踪重点对象，中小学校要在健康体检或视力监测中重点关注每年近视度数增长超过50度或眼轴长度增长超过0.2毫米的学生，中小学校要及时向家长反馈学生近视度数增长过快等情况。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 三部门发文 防控高度近视 守护孩子清晰视界

本文转自：温州新闻网 66wz.com