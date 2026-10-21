中国经济网 2026-10-21 14:58:16

2025年12月2日，国家市场监督管理总局正式发布GB 46859-2025《儿童手表安全技术要求》强制性国家标准，将于2027年1月1日起强制实施。小天才客服此前回应称，品牌专属的“碰一碰加好友”、积分等社交功能，仍仅对同品牌开放。

20日，“小天才封闭社交倒逼家长购买”等多个话题冲上热搜。有网友表示，小天才手表社交封闭性强，手表平台不与外界互通兼容，其他品牌手表的孩子无法进入小天才的社交圈。

对此，小天才官方客服表示，小天才手表系统不支持直接添加华为、小米等其他品牌手表为好友，但可将其他品牌手表添加到联系人中正常联系，只是无法使用小天才好友圈等社交功能，不同型号的小天才手表只要同属小天才品牌，即可互加好友。

这种强绑定的社交生态背后，也让小天才手表的不少产品设计的隐患被放大：部分存量产品内置的第三方应用未完成适龄审核，非合规内容可绕过家长管控直接打开；内容推荐机制基于儿童点击行为持续推送同类内容，容易形成信息茧房等。

对于后续新品是否会支持添加华为、小米等品牌，客服称目前尚未收到相关通知，需以新产品发布后的官网公告或通知为准，现阶段无法确定。在家长查看孩子社交内容方面，工作人员表示，家长APP不能直接查看孩子的好友圈，聊天内容也无法直接查看，如家长想查看好友圈，可用另一块小天才手表添加孩子为好友后，通过朋友圈查看。

图源：网络视频截图

据媒体此前报道，部分未成年人将小天才手表上的好友数量、主页点赞数视为社交人气的体现，甚至出现付费刷赞、账号买卖、代运营等现象。调查发现，有账号因积累较高点赞量而被标价数百元甚至上千元。

从原本用于定位、通话的儿童通讯工具，到承载交友、互动、展示等功能的社交设备，儿童手表的功能不断丰富，也引发了家长对消费攀比、沉迷使用及未成年人网络保护等问题的担忧。

数据显示，2026年4月，中国智能儿童手表线上市场零售量为61.4万台，零售额约3亿元。其中，小天才以28.8%的销量份额占据51.7%的销售额份额，在销量和销售额方面均居于领先地位。

价格方面，小天才500元以上产品在其品牌内部的销量占比，由2026年1月的83%提升至4月的92%。其旗舰产品Z12官方参考售价为2699元，已接近部分中端智能手机的价格。有评论指出，这份高溢价不只来自硬件，更来自其独家掌控的儿童社交生态。

图源：小天才官网

针对儿童手表的安全及互联互通问题，相关国家标准已作出规范。2025年12月2日，国家市场监督管理总局正式发布GB 46859-2025《儿童手表安全技术要求》强制性国家标准，将于2027年1月1日起强制实施。新国标要求儿童智能手表支持不同品牌设备之间交换电话号码和昵称，相关操作全部纳入家长管理端管控。

不过，跨品牌交换联系方式并不意味着不同品牌之间的社交功能全面互通。小天才客服此前回应称，品牌专属的“碰一碰加好友”、积分等社交功能，仍仅对同品牌开放。

对此，有媒体发表评论称，电话手表的初衷是什么？是让家长找得到孩子，让孩子遇事能求助。定位、通话、一键呼救，这几样做好，就是一块好的电话手表了。把“社交”做成壁垒、把“点赞”做成生意、把孩子不成熟的攀比、虚荣心态，当成人性弱点，用以打造用户黏性，这样的手表偏离了本分，背离了初衷，可以说是消耗孩子精力、扭曲社交观念的数字牢笼。

来 源：中国经济网

原标题： “封闭社交”倒逼家长购买？小天才手表回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com